Lega, terremoto continuo nel consiglio regionale lombardo: quarto addio per il “Comitato Nord” di Bossi

E’ un terremoto politico continuo (a poche settimane dal voto del 12-13 febbraio) quello che sta scuotendo la Lega nel consiglio regionale lombardo. Oggi infatti si registra il quarto addio al gruppo nel volgere di pochi giorni. E’ il consigliere regionale Massimiliamo Bastoni, storico esponente del Carroccio, a trasferirsi nel neonato gruppo “Comitato Nord”, di fatto la costola nata in aperta contestazione rispetto al progetto di partito nazionale portato avanti in questi anni da Matteo Salvini e al cui capo vi è nientemeno che Umberto Bossi assieme ad altri storici fedelissimi o scontenti della situazione attuale. “Un atto concreto per rimanere fedele alle battaglie per il Nord”, ha sintetizzato oggi stesso Bossi che punta a rilanciare le battaglie delle origini tra difesa delle regioni del Nord e ritorno ai temi forti del passato.

Tornando al consiglio regionale lombardo, l’addio di Bastoni segue quello dei fondatori del gruppo Comitato Nord al Pirellone, ossia Antonello Formenti, Federico Lena e Roberto Mura.

“Dopo quasi 32 anni che mi hanno visto appartenere a un solo partito, la Lega, ho deciso di aderire all’interno del Consiglio regionale al nuovo gruppo denominato Comitato Nord – ha comunicato in una nota Bastoni oggi – La mia scelta viene dopo alcuni giorni di profonda riflessione. Ormai non vi sono più le condizioni che mi portarono ad aderire al movimento che mi appassionò alla politica poco più che ventenne. Ritengo che temi quali l’autonomia e la difesa delle identità regionali siano da porre al primo posto nell’agenda politica, cosa che in Lega in questo momento non vedo possibile. Aggiungo che la mancanza di coinvolgimento della base militante nelle scelte fondamentali ha fatto sì che il partito dei commissari non mi rappresenti più. Ribadendo il mio pieno sostegno ad Attilio Fontana, confermo la mia adesione al gruppo Comitato Nord”.