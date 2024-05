VIDEO Lariofiere, maxi festa elettorale di Fermi. Salvini: “Guardia Costiera sul Lago di Como, ecco la data”

Festa elettorale a Lariofiere, questa sera, per il candidato comasco della Lega alle elezioni europee, Alessandro Fermi. Tutto lo stato maggiore del partito presente per lanciare l’attuale assessore regionale all’Università, a partire dal ministro e leader della Lega Matteo Salvini, passando per il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana fino ai big locali.

Molti i sostenitori presenti, con la sala del centro fieristico pressoché gremita.

E’ emersa anche una notizia, con la data certa dell’entrata in servizio della Guardia Costiera sul Lago di Como.

“Dal 15 giugno prossimo – ha annunciato Salvini – il servizio di soccorso e pronto salvataggio sarà presente anche sul Lago di Como, grazie alla Guardia Costiera. Garantiamo un po’ di sicurezza in più”.