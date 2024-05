Como, la nuova Audi A3 allstreet svelata sul palco del Teatro Sociale: il crossover urbano è un capolavoro

Scelta vincente per l’Auto Spa che ha svelato la più avveniristica delle sue auto in un luogo iconico come il palcoscenico del Teatro Sociale di Como. La nuova Audi A3, ieri sera è stata l’étoile di un evento straordinario e raffinato. Un’occasione che ha saputo fondere, con maestria, il gusto estetico con un tocco vibrante di cultura. Ciò che ha reso unica la presentazione è stata la combinazione di elementi: una performance di danza firmata da Arianna Bracciali, coreografa e fondatrice della Scuola di danza contemporanea del Teatro che ha saputo mixare vari ritmi e stili.

Un gioco di suoni, luci e scenografie all’avanguardia hanno proiettato la visione di ciò che questa nuova Audi A3 rappresenta: il primo urban crossover; si tratta di un modello agile e dinamico, rialzato da terra per offrire maggiore controllo e comfort alla guida oltre a una maggiore precisione in curva e agilità negli spostamenti in città.

A rendere ancora più vivace e glamour l’evento è stata la presenza della automotive influencer, Federica Leone per tutti Ginevradellago il cui stile e passione hanno aggiunto un tocco di fascino e modernità all’evento. L’Auto Spa ha dimostrato di saper coniugare con maestria il mondo dell’automobile con l’estetica e il gusto del bello offrendo agli ospiti un’esperienza indimenticabile e trasversale che ha reso omaggio non solo alla nuova Audi A3, ma anche all’arte e alla creatività che si celano dietro ogni linea di questa splendida vettura.

La coreografia è stata affidata al corpo di ballo coordinato da Arianna Bracciali, fondatrice della scuola di danza contemporanea del teatro. Tre balletti con fusioni di stili e generi, dalla classica al contemporaneo fino alla danza acrobatica e all’hip-hop per introdurre la grande interprete della serata. “Per il suo debutto, abbiamo scelto di concentrarci sui simboli principali della città di Como e di esplorare il tema della performance legata alla digitalizzazione. – spiega Valentina Pedalà, una degli Amministratori della Società – Per questo motivo, la presentazione della vettura sul palcoscenico del Teatro Sociale, un edifico storico di Como. Gli ospiti hanno assistito a un’occasione unica coinvolgente all’interno della quale sono stati loro stessi gli interpreti che hanno vissuto questa esperienza”.

Nuova Audi A3 allstreet ridisegna il concetto di crossover urbano e si caratterizza per un’altezza da terra superiore, un abitacolo ergonomico e confortevole, con un’ampia gamma di opzioni di infotainment. Le parole guida sono design, digitalizzazione, performance e sicurezza.

Nuova Audi A3 allstreet dispone di motori potenti ed efficienti, a partire da 150 CV, con la disponibilità, a partire dai prossimi mesi anche in una versione ibrida dall’autonomia potenziata.