COMO-LILLE 3-2

Marcatori: Strefezza 30 pt. Azon 12 st. Fernandez-Pardo 27 st. Lachaab 33 st. Azon 37 st.

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Jack, Smolcic, Valle; Sergi Roberto, Da Cunha; Caqueret, Fadera, Strefezza; Cutrone. A disposizione: Vigorito, Sgarbi, Kempf, Goldaniga, Gabrielloni, Alberto Moreno, Addai, Mazzara, Engelhardt, Azon, Braunoder, Andrealli, Simonetta, Rispoli.

Lille (4-3-3): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Burlet; Bouaddi, Bentaleb, Mukau, Haraldsson, Fernandez-Pardo, Diaoune. A disposizione: Bodart, Sajous, Tourè, Mandi, Cossier, Goffi, Baret, Broholm, Lachaab, Faiz, Sahraoui.

SECONDO TEMPO

Finisce 3-2 la prima uscita stagionale del Como. A decidere la gara il gol di Strefezza e la doppietta di Azon.

Minuto 84: spunto di Fernandez-Pardo sulla sinistra. Perrone libera l’area sul cross del classe 2005.

Minuto 82: doppietta di Azon, Como ancora avanti!! Braunoder scavalca la difesa del Lille con un grande lancio che manda in porta Engelhardt. Il tedesco apparecchia la tavola per Azon che ancora una volta a porta vuota fa 3-2.

Minuto 78: Lachaab completa la rimonta, 2-2!! Bella combinazione del Lille sull’out di destra. Sajous arriva con i tempi giusti sul fondo e mette basso al centro. Lachaab anticipa tutti e batte con il destro Vigorito. Pareggio dei francesi.

Bella combinazione del Lille sull’out di destra. Sajous arriva con i tempi giusti sul fondo e mette basso al centro. Lachaab anticipa tutti e batte con il destro Vigorito. Pareggio dei francesi. Como che adesso sta provando a congelare il possesso per cercare di portare a casa la prima vittoria della stagione.

Minuto 72: Fernandez-Pardo accorcia le distanze!! Mukau imbuca per Fernandez-Pardo che scappa a Goldaniga e Kempf e davanti a Vigorito fa 2-1 con il mancino.

Mukau imbuca per Fernandez-Pardo che scappa a Goldaniga e Kempf e davanti a Vigorito fa 2-1 con il mancino. Minuto 71: Genesio invece ne cambia 5.

Minuto 70: dopo la pausa entrano Le Borgne e Vigorito. Fuori Butez e Addai.

Minuto 65: altro cooling break.

Il Lille sta provando a reagire, ma il Como concede poco o nulla. Butez non è ancora stato impegnato nella ripresa.

Minuto 60: Azon arriva sul fondo e mette un pallone interessante in area. Burlet appoggia in corner.

Minuto 57: Gabrielloni per Azon, il Como raddoppia!! Addai vince un contasto con Burlet e si lancia in contropiede. L’ex Az serve Gabrielloni che trova alla perfezione Azon che, a porta vuota, firma il raddoppio.

Minuto 56: cambio nel Como. Perrone entra al posto di Rispoli.

Minuto 53: Rispoli ferma Haraldsson con un fallo. Punizione dai 25 metri per i francesi.

Minuto 49: Sahraoui raccoglie una palla vagante al limite dell’area e prova il mancino. Il suo tiro non inquadra lo specchio.

Minuto 47: Azon crossa in area dove Gabrielloni aggancia e gira in porta. Il suo tiro è respinto.

Il secondo tempo inizia con una girandola pazzesca di cambi: 8 per il Como e 4 per il Lille.

PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo con il Como avanti 1-0. Decide fino ad ora il bel gol di Strefezza.

Minuto 39: doppia grande parata di Butez!! Haraldsson prende il fondo e crossa. Valle buca l’intervento e alle sue spalle arriva Mukau che calcia due volte trovando la doppia opposizione di Butez.

Haraldsson prende il fondo e crossa. Valle buca l’intervento e alle sue spalle arriva Mukau che calcia due volte trovando la doppia opposizione di Butez. Minuto 37: Haraldsson e Meunier scambiano sulla destra. Van Der Bremt chiude alla grande.

Il Como continua ad essere dominante. Il Lille fa fatica anche solo ad uscire dalla propria metà campo.

Minuto 32: ancora Strefezza per Cutrone. Il colpo di testa del capitano comasco è centrale: Chevalier blocca senza problemi.

Minuto 31: Rispoli prende il posto di Sergi Roberto.

Minuto 30: Strefezza fa 1-0!! Recupero alto di Caqueret che serve Strefezza in area. Il brasiliano sposta sul destro e infila Chevalier sotto l’incrocio con il tiro a giro.

Minuto 29: Sergi Roberto alto!! Schema del Como su calcio d’angolo con Strefezza e Da Cunha che dialogano alla perfezione. Il 7 appoggia per Sergi Roberto che mette però alto da ottima posizione.

Schema del Como su calcio d’angolo con Strefezza e Da Cunha che dialogano alla perfezione. Il 7 appoggia per Sergi Roberto che mette però alto da ottima posizione. Minuto 28: Strefezza cerca Cutrone in area con la trivela. Burlet mette in calcio d’angolo.

Minuto 25: Diaoune si incunea in area e salta Jack, ma non riesce a tenere il pallone in campo.

Minuto 23: riparte la gara dopo questi minuti di pausa.

Minuto 20: cooling break.

Primi 20 minuti di grande Como. I lariani stanno schiacciando il Lille e sono padroni del campo.

Minuto 17: altro guizzo di Strefezza. Il brasiliano sposta la palla sul destro e calcia in porta. Diakitè mura la sua conclusione.

Minuto 15: Chevalier!! Il portiere francese risponde presente in tuffo su un insidioso tiro-cross di Alex Valle.

Il portiere francese risponde presente in tuffo su un insidioso tiro-cross di Alex Valle. Minuto 14: Fadera non ce la fa. Esordio con la maglia lariana per Addai.

Minuto 12: problema fisico per Fadera. Staff medico del Como in campo.

Minuto 10: Fadera viene isolato nell’uno contro uno, entra in area e scarica il mancino: fuori.

Minuto 9: iniziativa sulla destra di Strefezza che serve al limite Sergi Roberto. Il tiro dello spagnolo viene murato.

Minuto 6: arriva la risposta del Lille con Fernandez-Pardo. Il classe 2005 prova il mancino che termina largo non di molto.

Minuto 1: Grande azione del Como che sviluppa dal basso e arriva in area, dove Cutrone mette a rimorchio per Alex Valle. Lo spagnolo non riesce però a calciare verso la porta.

Inizia la partita

La stagione 2025/2026 del Como parte dal Sinigaglia: a far visita ai lariani c’è il Lille. Il test con i francesi sarà utile a mister Fabregas per vedere i suoi all’opera per la prima volta e per cercare di inquadrare anche i nuovi innesti della rosa. I biancorossi hanno vinto per 5-0 contro l’Amiens nella prima sgambata estiva e sono inoltre una formazione interessante e tutt’altro che priva di talento. Servirà quindi un Como già in palla per cercare di fare bella figura nella prima uscita stagionale. Questa amichevole è anche il preludio alla Como Cup, il quadrangolare che si svolgerà settimana prossima sul lago e vedrà coinvolte Ajax, Celtic, Al-Ahli e appunto il Como.