Como protagonista su Telecity con la trasmissione “Dentro e fuori dal Comune”

Como è la protagonista della decima puntata di "Dentro e fuori dal Comune", il programma in onda questa sera su Telecity – canale tv che fa parte del nostro gruppo editoriale Netweek. Silvia Valenti porta i telespettatori alla scoperta lago, mostrando le sue bellezze artistiche, raccontando tradizioni importanti, attività storiche e moderne novità.

Il viaggio alla scoperta di Como inizia dal centro cittadino, dal Broletto, dove l’assessore alla Cultura Enrico Colombo racconta l’offerta museale, gli eventi e le peculiarità della città per chi la visita come turista, ma anche per chi la vive.

Grazie ai racconti di Veronica Vittani, responsabile della Pinacoteca Civica, esplorano le sale di Palazzo Volpi che, da sede della corte d’assise e delle carceri nell’800, è stato trasformato in museo negli anni ‘70 del Novecento dal Comune di Como.

Le telecamere del programma porteranno anche all’interno del Tempio Voltiano, accompagnati dalla guida esperta di Gianmarco Cossandi, per immergersi nella vita e nelle opere del più illustre cittadino di Como: Alessandro Volta.

Como è riconosciuta come “città della seta”, che scopriremo grazie al museo dedicato a questo prezioso tessuto. Un racconto attraverso macchine, utensili e collezioni moda, delle evoluzioni artistiche e tecnologiche di una Città che, già dal Rinascimento, ha avuto una forte vocazione tessile.

Protagonista della scena culturale comasca è indubbiamente il Teatro Sociale, uno dei pochi in Italia di proprietà dei palchettisti, fondato nel 1813, anno di nascita di Giuseppe Verdi e Richard Wagner, oggi propone un ampio cartellone di eventi e programmi per tutte le età, spaziando dalla lirica ai progetti per i bambini, come illustra nell’intervista Barbara Minghetti direttrice di AsLiCo, l’associazione che si occupa della gestione della programmazione.

Il lago di Como garantisce non solo un clima mite tutto l’anno e un’ampia offerta di attività ed escursioni, ma regala anche uno scenario unico, che tanto affascina turisti da tutto il mondo. Il suo più grande fan? George Clooney che se ne innamorò una ventina di anni fa e lo frequenta abitualmente. Quale modo migliore per vedere il lago se non dal lago stesso? Grazie alla capillare offerta di collegamenti di Navigazione Laghi si può godere di un panorama unico in tutte le stagioni, visitare le dimore storiche sulle sponde e i borghi iconici. E dalle acque del lago potrebbe anche spuntare il Lariosauro, leggendaria creatura che in quanto a mito non ha nulla da invidiare a Nessie, nel lago di Loch Ness in Scozia. Ma non è l’unico animale simbolico per i comaschi, c’è anche una piccola rana, da scovare come in una caccia al tesoro sia in piazza Cavour che nei bassorilievi del Duomo.

La puntata porterà anche nella famosa via Vitani, scrigno della storia della città, con la dama affrescata che da secoli scruta il passaggio dei visitatori dalla sua finestra. Qui incontreremo Giuseppe De Toma, titolare dell’Osteria del Gallo, custode di tradizioni enogastronomiche familiari da 40 anni e nella cucina della chef Agnese Di Benedetto impareremo a realizzare un piatto di polenta e manzo all’olio da manuale.

E per finire non può mancare un po’ di attività fisica. In primavera ed estate il lago è protagonista indiscusso degli sport acquatici; il clima mite e temperato e i numerosi percorsi di trekking e mountain bike nei dintorni, inoltre, ne fanno meta ideale per escursioni sportive anche in autunno inoltrato. Ma c’è uno sport che sta spopolando in Italia da qualche anno: il padel e a Como è stato recentemente inaugurato un impianto davvero all’avanguardia, The Padel, dove la conduttrice si cimenterà con una lezione per testare i nuovi campi.

Con questo programma realizzato da Netweek, la giornalista Silvia Valenti ci accompagna in un viaggio alla scoperta di luoghi meravigliosi tra Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Silvia ci racconta i territori mettendo in luce le bellezze paesaggistiche e naturalistiche, la storia, le tradizioni e le ricchezze culturali, le particolarità enogastronomiche, il tessuto sociale e produttivo, l'artigianato, le sagre e le festività.

Nella prossima puntata ci sposteremo verso la Valtellina, per la precisione a Morbegno.