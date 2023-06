Auxologico Como, poliambulatorio ed esami a portata di mano

Dopo l’inaugurazione dello scorso 27 maggio, per Auxologico IRCCS a Como nel centro commerciale di Esselunga Camerlata, non c’è stato un attimo di pausa. Del resto le modalità operative messe a punto in oltre 65 anni di storia (la prima sede di Auxologico ha aperto i battenti nel 1958) fanno del moderno poliambulatorio un autentico punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore la propria salute.

Auxologico Como, le visite specialistiche

In primis, sono subito arrivate le prenotazioni per le visite specialistiche. L’ampiezza proposta e la professionalità dei medici hanno fatto sì che i pazienti abbiano eletto il nuovo centro comasco dedicato alla salute come punto di riferimento. Auxologico Como può vantare la collaborazione con i migliori professionisti in ambito di cardiologia, neurologia, endocrinologia, oculistica, otorinolaringoiatria, nutrizione e tante altre branche della medicina. Tutte le proposte specialistiche disponibili presso la sede di via Pasquale Paoli 6 possono essere consultate sul sito del Poliambulatorio di Como.

Presto la pediatria

Non solo adulti, Auxologico è da sempre attento anche alla salute dei bambini. Per questo, è stato attivato anche l’ambulatorio di pediatria. Per qualunque necessità, dubbi o problematiche, inerenti al tema pediatrico sarà dunque possibile per tutti prenotare una visita anche dallo specialista preposto.

Esami, accertamenti, servizi

Oltre alle visite specialistiche, Auxologico è anche punto di riferimento per accertamenti ed esami. Nella struttura sono disponibili tutte le tecnologie più evolute in fatto di diagnostica per immagini, dalla radiografia tradizionale (RX) alla risonanza magnetica, dalle ecografie alla mammografia, indispensabile anche in ottica di prevenzione.

Riabilitazione

Un altro capitolo importante tra i servizi disponibili presso Auxologico di Como riguarda tutta la parte di riabilitazione. Per la riabilitazione, infatti, in sede i pazienti hanno la possibilità di prendere appuntamento con i migliori specialisti oggi in attività in Lombardia.

Presto il punto prelievi convenzionato

Infine, all’interno dell’ampio poliambulatorio, che si sviluppa su oltre 1.000 metri quadrati di superficie, sarà presto operativo il punto prelievi convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Non è ancora nota la data ufficiale di apertura, ma il via libera dovrebbe arrivare nell’immediato futuro. Il laboratorio effettuerà tutte le prove ematologiche oggi più richieste.

Auxologico Como, parcheggio e prenotazioni facili

Un altro dei motivi per cui Auxologico Como ha subito attirato l’interesse dei pazienti riguarda il facile accesso. Il centro commerciale Esselunga è infatti dotato anche di un grande parcheggio coperto (gratuito per i pazienti Auxologico) dove è possibile lasciare l’automobile per tutto il tempo necessario. È possibile prenotare visite ed esami specialistici online oppure telefonicamente al numero 02.619112500.