Ford e la mobilità green: le ultime novità elettriche disponibili nelle sedi Iperauto

Con Puma Gen-E, nuovo Explorer, Ford Capri e Mustang Mach-E la gamma Ford si completa

In un mercato della mobilità che cambia rapidamente e in cui le scelte tecnologiche sembrano aprirsi verso opzioni di ogni tipo purché sostenibili, Ford ha scelto di predisporre per i propri clienti una gamma completa, in cui motori elettrici, ibridi e termici convivono per rispondere a esigenze diverse. Non si tratta più, dunque, di un percorso a senso unico verso l’elettrificazione totale, ma di un approccio pragmatico, basato su seria progettazione e sviluppo di soluzioni green, che amplia le possibilità di scelta e rassicura chi vuole adottare l’ecosostenibilità senza rinunciare alla familiarità dei propulsori tradizionali.

In questo scenario, la gamma elettrica Ford continua a crescere e a rafforzarsi, affiancando e completando la già ricca proposta di modelli ibridi e termici in modo ampio e articolato. Una strategia che si riflette anche nella rete produttiva europea, dove stabilimenti come Colonia, Craiova e Halewood lavorano in sinergia per dare vita ai modelli di nuova generazione.

Di seguito, quattro delle principali novità elettriche disponibili per la visione e il test drive nelle sedi Iperauto della Lombardia.

Ford Puma Gen-E: l’icona compatta ora è anche elettrica

La Puma Gen-E porta l’elettrificazione sul modello Ford più venduto in Europa, segnando una tappa fondamentale nella trasformazione della gamma. Mantenendo, naturalmente, il design inconfondibile del crossover originale, introduce una superficie anteriore aerodinamica chiusa e uno spoiler posteriore sportivo. Nonostante le dimensioni compatte, offre uno spazio di carico sorprendente grazie al nuovo GigaBox, che porta la capacità totale a 566 litri, inclusi i 43 litri del frunk anteriore. Sul fronte dell’efficienza, la Puma Gen-E registra un consumo di 13,1 kWh/100 km e un’autonomia fino a 523 km in ambito urbano. A bordo, il sistema SYNC 4 con Apple CarPlay e Android Auto wireless si affianca a tecnologie di assistenza avanzate come il Predictive Speed Assist, che regola automaticamente la velocità in prossimità di curve e rotatorie.

Nuovo Ford Explorer: ingegneria tedesca, versatilità americana

Progettato e realizzato interamente in Europa, il nuovo Explorer è il primo SUV elettrico a nascere nell’Electric Vehicle Center di Colonia. Unisce ingegneria tedesca e versatilità americana in un veicolo a 5 posti ideale per la città e per i lunghi viaggi, con un’autonomia fino a 602 km WLTP. La versione AWD raggiunge i 340 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. L’abitacolo è dominato dal sistema SYNC Move con schermo touch da 14,6 pollici regolabile in altezza, dietro il quale si trova il vano segreto “My Private Locker”. La MegaConsole da 17 litri e un bagagliaio da circa 490 litri completano la dotazione. La ricarica rapida consente di passare dal 10 all’80% in circa 26 minuti (versione AWD). L’allestimento Premium aggiunge audio B&O a dieci diffusori e fari Matrix Full LED.

Ford Capri: il ritorno di un’icona in chiave crossover sportivo

La nuova Ford Capri segna il ritorno di un nome leggendario, oggi reinterpretato come una “sports car per la famiglia” concepita per iniettare un’anima nel mondo dei veicoli elettrici. Questo modello rappresenta il secondo pilastro della produzione presso l’Electric Vehicle Center di Colonia, affiancando l’Explorer nelle linee di montaggio d’avanguardia tedesche. Definita dallo slogan “The Legend Is Back“, la Capri si presenta come un crossover sportivo che fonde l’emozione delle prestazioni con la praticità necessaria per l’uso quotidiano, confermando la strategia di Ford di utilizzare icone del passato per guidare la transizione verso un futuro a zero emissioni. Con un’autonomia fino a 627 chilometri con una sola ricarica, accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi.

Verso una nuova era della mobilità sostenibile

L’offerta Ford si completa con servizi pensati per semplificare la quotidianità di chi guida elettrico, grazie alla recente partnership con Octopus Energy, compagnia di energia rinnovabile leader in Europa.

In ambito domestico, la tecnologia di ricarica intelligente sviluppata da Octopus, integrata in un’app dedicata, permette di personalizzare il servizio in base alle proprie esigenze, ottimizzando consumi e sostenibilità. In più, per i clienti Ford sono previsti sconti esclusivi sulla componente energia e un bonus di benvenuto accreditato direttamente in bolletta.​

Per quanto riguarda la ricarica pubblica, l’attuale rete Ford BlueOval™ Charge Network entra a far parte dell’ecosistema Octopus Electroverse. Scaricando e registrandosi sull’app (disponibile per Android e iOS) e collegando il proprio account Ford, si accede a oltre 65.000 punti di ricarica, attraverso una rete che include più di 60 operatori in tutta Italia, con tariffe trasparenti e senza la necessità di gestire account diversi per ogni fornitore.

