Grandi opportunità di lavoro per i giovani con Meccatronica Factory Automation, corsi in tutta la Lombardia

Preparare tecnici qualificati pronti ad affrontare le sfide del settore manifatturiero avanzato: è questo l’obiettivo del corso biennale ITS in Meccatronica Factory Automation, un percorso formativo che integra in modo strutturato formazione teorica, attività laboratoriale ed esperienza diretta in azienda per rispondere concretamente alle esigenze del settore.

Il programma didattico si distingue per un approccio concreto e applicativo, pensato per permettere agli studenti di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Durante i due anni di percorso, gli studenti sviluppano infatti competenze legate a progettazione, integrazione, programmazione di macchine e sistemi automatici complessi, realizzazione di interfacce tra macchine e sistemi di controllo, con la relativa documentazione tecnica, e gestione e ottimizzazione di sistemi di comando, controllo e regolazione. Grande attenzione è riservata anche al lavoro in team multidisciplinari, nel rispetto degli standard di efficienza e delle normative di settore.

Ma uno degli elementi più qualificanti del corso è il forte legame con il mondo aziendale: oltre il 60% dei docenti proviene infatti direttamente dalle imprese del settore, assicurando un collegamento costante tra formazione e realtà produttiva.

Struttura del percorso

Il percorso ha una durata di due anni ed è strutturato in modo equilibrato tra apprendimento e pratica: 1.000 ore si svolgono in aula e laboratorio, mentre altre 1.000 ore sono dedicate alla formazione on the job presso aziende del settore. Un’alternanza che consente agli studenti di entrare gradualmente nel contesto lavorativo, sviluppando competenze concrete e costruendo fin da subito un’esperienza professionale.

Sbocchi professionali

Al termine del biennio, le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro sono numerose. I diplomati possono ricoprire ruoli tecnici come progettisti di soluzioni meccatroniche, programmatori di sistemi e reti di automazione, manutentori e installatori di impianti e linee meccatroniche, tecnici di assistenza on field o tecnici commerciali.

Certificazioni tecniche

Durante il biennio è inoltre possibile conseguire diverse certificazioni tecniche, tra cui Cetop Livello 3, Eplan Design, Siemens SCE Advanced Automation, SolidWorks Design, SolidWorks Additive Manufacturing & Simulation, ABB Robot Studio, oltre alla certificazione linguistica.

Informazioni utili

Per accedere al corso è richiesto il diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo equivalente, come i percorsi quadriennali di formazione professionale o IFTS.

Al termine viene rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e valido a livello nazionale ed europeo, corrispondente al V livello EQF. È inoltre prevista la possibilità di partecipare al programma Erasmus+. Per maggiori informazioni, è possibile scaricare la brochure del corso tramite questo link.