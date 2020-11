Il futuro elettrico di Maserati: Iperauto presenta la nuova Ghibli Hybrid:

Da Iperauto, la scintilla dell’elettrificazione accende il futuro di Maserati: con la nuova Ghibi Hybrid la Casa del Tridente entra infatti nel mondo dell’elettrico.

La nuova auto rappresenta uno dei progetti più ambiziosi per Maserati, che dopo l’annuncio del nuovo motore per la super sportiva MC20, suggella così un altro passo avanti verso la nuova era del brand. La scelta di introdurre la tecnologia ibrida sulla berlina Ghibli non è casuale: questo modello, dalla presentazione nel 2013 ad oggi prodotto in oltre 100.000 unità, rappresenta perfettamente il dna della Casa Modenese.

La sfida per Maserati è, di fatto, entrare nel mondo dell’elettrificazione senza snaturare la filosofia e i valori tipici del marchio. Il risultato è aver creato una vettura ibrida, la migliore possibile. Non solo: anche Ghibli Hybrid avrà l’inconfondibile sound che contraddistingue da sempre ogni Maserati. L’arrivo della nuova Ghibli Hybrid amplia così la gamma Maserati rendendola ancor più competitiva ed in linea con le richieste del mercato.

Design

Ghibli Hybrid è immediatamente riconoscibile anche per un nuovo design che interessa particolari sia esterni che interni. Il comune denominatore degli interventi, sviluppati dal Centro Stile Maserati, è il colore blu, scelto per connotare le vetture interessate dalla tecnologia ibrida e per identificare questo nuovo mondo.

Esternamente il blu personalizza le tre iconiche prese d’aria laterali, le pinze dei freni e la saetta all’interno dell’ovale che racchiude il Tridente sul montante posteriore. Lo stesso colore si ritrova negli interni della vettura, in particolare nelle cuciture che ricamano i sedili.

La nuova Ghibli Hybrid porta al debutto anche nuovi contenuti estetici a cominciare dalla nuova griglia frontale, dove le stecche sono state ridisegnate per rappresentare il diapason, lo strumento musicale che produce un suono puro e che ricorda anche il simbolo del Tridente. Significativi gli interventi nella parte posteriore della vettura, dove è stata completamente ridisegnata la fanaleria, con un profilo che riprende il concetto stilistico di un boomerang, ispirato alla 3200 GT e al concept Alfieri.

Mild Hybrid

Maserati ha scelto una soluzione ibrida, il Mild Hybrid, che punti soprattutto a migliorare le prestazioni, riuscendo al tempo stesso a ridurre consumi ed emissioni. Grazie alla tecnologia ibrida, l’energia cinetica accumulata dal veicolo in marcia viene recuperata e trasformata in energia elettrica in fase di decelerazione e frenata, e accumulata in una batteria.

L’innovativo powertrain, risultato di un profondo lavoro ingegneristico realizzato dai tecnici e dagli ingegneri del Maserati Innovation Lab di Modena, combina un motore a combustione (4 cilindri, turbo, 2.0 L di cilindrata) con un alternatore a 48 volt e un compressore elettrico aggiuntivo (e-Booster) il tutto supportato da una batteria. Una soluzione unica per il segmento, che inaugura una nuova generazione di propulsori, che armonizza prestazioni, efficienza e piacere di guida.

Grazie a 330 CV di potenza massima e a 450 Nm di coppia disponibile già a 1.500 giri, le prestazioni della nuova Ghibli Hybrid sono di assoluto rilievo: 255 km/h la velocità massima, 0 a 100 km/h raggiungibili in 5,7 secondi. A bordo della Ghibli Hybrid si potrà continuare ad ascoltare l’inconfondibile suono che caratterizza ogni Maserati, grazie all’ottimizzazione dello scarico, adottando dei risonatori appositamente studiati.

Connettività

Con Ghibli Hybrid debutta anche il nuovo programma Maserati Connect che permette una connessione costante con la vettura: mentre il veicolo è in movimento continua lo scambio di informazioni per migliorare i servizi offerti al guidatore. Oltre all’aggiornamento dei software, il sistema effettua controlli sull’auto e monitora i servizi di Safety Security in condizioni di emergenza.

Il sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant è di ultima generazione, basato sui contributi digitali di Android Automotive, software che offre un’innovativa User Experience, pienamente personalizzabile in funzione delle preferenze del guidatore. Lo schermo in HD del sistema multimediale, con una nuova grafica, più intuitivo e senza cornici, passa da 8”4 a 10”1. Viene introdotto anche un nuovo quadro con strumenti digitali e nuove grafiche.

La nuova Ghibli Hybrid rappresenta il primo tassello di un percorso che porterà all’elettrificazione di tutti i nuovi modelli Maserati. Le prime vetture del Brand completamente elettriche saranno le nuove GranTurismo e GranCabrio, previste per il 2021.

