Como festeggia i 40 anni di McDonald’s in Italia con il ritorno di tre panini leggendari

  • 22:18

Como festeggia i 40 anni di McDonald’s in Italia con il ritorno di tre panini leggendari che hanno segnato non solo la storia del brand, ma anche l’immaginario di generazioni di ragazzi e che, per molti, sono un vero e proprio viaggio nei sapori e nei ricordi: il CBO, combinazione di pollo, bacon e cipolla croccante (Chicken-Bacon-Onion) che lo ha reso uno dei panini più amati di sempre, il 1955, proposto anche nella versione Double, con l’inconfondibile omonima salsa dal sapore deciso, e il McRoyal Deluxe, l’equilibrio del gusto in ogni morso. E per chi preferisce un’alternativa alla carne, le crocchette di spinaci e Parmigiano Reggiano avvolte in una panatura croccante.

E anche per i ristoranti McDonald’s di Como ai Portici Plinio, Tavernola, Lipomo, Montano Lucino e Grandate, gestiti da Whole Quality, questa non è una semplice “operazione nostalgia”, bensì parte di un anniversario per il quale si è scelto di celebrare il passato mantenendone il carattere originale inserendosi, nel contempo, in una filosofia nella quale la qualità non è uno slogan ma un impegno concreto: materie prime italiane da filiera certificata, lavorazione curata, servizio attento e standard operativi in linea con i migliori livelli del gruppo McDonald’s in tutto il mondo.

Luoghi, insomma, dove i sapori iconici del passato incontrano una visione contemporanea fatta di qualità e attenzione, trasformando il ritorno di questi panini in qualcosa che va oltre il semplice lancio di prodotto.

Ti aspettiamo nei Ristoranti di Como, Lipomo, Montano Lucino e Tavernola per gustare questi panini Leggendari e farti venire l’acquolina come ai vecchi tempi!

