Nella basilica capolavoro del centro storico di Como trionfa Bach con uno straordinario concerto di fine anno

Venerdì 26 dicembre ore 16.00, la Basilica di San Fedele a Como ospiterà l’ultimo appuntamento del 2025 con la grande musica organistica, nel segno della solidarietà. Il concerto si colloca nel mese di dicembre: nella tradizione contadina, è il mese della terra che riposa.

La terra sembra ferma, ma sotto la superficie continua un lavoro silenzioso che prepara il futuro. Anche in oncologia dicembre rappresenta un tempo di bilancio e di responsabilità, in cui i numeri si rileggono alla luce dei risultati ottenuti e delle sfide ancora aperte.

Tra il 10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti Umani, e il 12 dicembre, Universal Health Coverage Day, l’attenzione si concentra sul diritto alla salute come diritto fondamentale della persona. In ambito oncologico questo significa garantire a tutti l’accesso a una diagnosi tempestiva, a cure appropriate, alla continuità assistenziale e alla dignità lungo tutto il percorso di malattia, senza che condizioni economiche o sociali diventino ostacoli. Accanto al carico oncologico, oggi è però essenziale ricordare che i tassi di sopravvivenza sono in costante aumento, in Italia e in Lombardia, grazie alla prevenzione, agli screening e ai progressi terapeutici. La prevenzione, in particolare quella rivolta ai tumori maschili, rimane uno strumento decisivo per trasformare i diritti in cure concrete e in migliori prospettive di vita.

Questo richiamo alla responsabilità collettiva e individuale è parte integrante della missione di Erone Onlus fondata e guidata dal notissimo chirurgo comasco Alberto Vannelli: diffondere la cultura della prevenzione, incoraggiare la partecipazione agli screening e promuovere una coscienza oncologica attiva sul territorio.

Alla monumentale consolle dell’organo della Basilica siederà il Maestro Marco Ruggeri, il quale presenterà il seguente programma: Preludio e fuga in si minore BWV 544; Trio in re minore BWV 583; Choralvorspiele BWV 700 ‘Vom Himmel hoch da komm ichher’; Choralvorspiele BWV 729 ‘In dulci jubilo’; Choralvorspiele BWV 701 ‘Vom Himmel hoch, da komm ichher’; Partite su “Christ der du bist der helle Tag » BWV 766; Preludio e fuga in fa minore BWV 534; Fuga in do minore “su tema di Legrenzi” BWV 574.

Marco Ruggeri, nato a Cremona nel 1969, è diplomato in Organo, Clavicembalo e Direzione di coro ai Conservatori di Piacenza e Brescia dopo aver studiato con G. Crema, E. Viccardi, G. Fabiano, N. Scibilia, P. Ugoletti e M. Ghiglione. Si è perfezionato in varie accademie europee e, in particolare, con Andrea Marcon alla Schola Cantorum di Basilea (1997-98). Ha vinto numerosi premi in concorsi di esecuzione, tra cui il 1° premio al Concorso Clavicembalistico di Bologna nel 1997. Laureato con lode in Musicologia, si dedica allo studio della musica organistica e dell’organaria italiana dell’Ottocento, pubblicando saggi e edizioni. Per Ricordi ha pubblicato un apprezzato Manuale di basso continuo (2012); recentemente ha curato una corposa antologia di musica organistica italiana contemporanea (Hortus deliciarum, Ed. Carrara 2019) in omaggio a Giancarlo Parodi. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, anche in Duo con la violinista Lina Uinskyte con la quale ha registrato vari CD riscuotendo l’apprezzamento della critica (5 stelle Amadeus). Come solista ha inciso oltre 20 CD, tra cui una collana per Brilliant Classics sull’Ottocento organistico italiano. È vice-organista dell’organo Mascioni della Cattedrale di Cremona, strumento sul quale ha eseguito l’opera omnia per organo di J. S. Bach e D. Buxtehude. È stato consulente per il restauro degli organi presso la Direzione Regionale di Milano (2006-2012) e la diocesi di Cremona (1998-2021); è schedatore abilitato CEI-ICCD per i restauri finanziati con il contributo dell’8 per mille. Dal 2018 è coordinatore editoriale della rivista «L’Organo». È docente di “Organo e musica liturgica” al Conservatorio ‘L. Marenzio’ di Darfo e alla Scuola Diocesana di Musica Sacra di Brescia.

Il concerto rientra in un ciclo di dieci appuntamenti previsti per l’intero anno 2025, sotto la direzione artistica del Dott. Raffaele Bellotti, organista titolare della Basilica, in collaborazione con il parroco don Pietro Mitta. Un’iniziativa che intende offrire alla cittadinanza un percorso musicale e spirituale attraverso le opere integrali di Bach per organo. L’ingresso è a offerta libera, e l’intero ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività di Erone Onlus, associazione fondata dal chirurgo oncologo Alberto Vannelli, che da anni promuove cultura, educazione e consapevolezza oncologica sul territorio con il motto: “Costruire un’idea per istruire una coscienza oncologica”. Per informazioni consultare il sito Eroneonlus.it o chiamare il numero 3914948157.