ReveZone e la magia della sericina comasca: quando la seta incontra la bellezza

C’è chi si limita a fare impresa e chi, come Francesca Valenza, ha saputo trasformare un sogno in un’esperienza. Originaria di Sulmona, in Abruzzo, ma comasca d’adozione, Francesca ha fatto di ReveZone, attivo da quasi vent’anni in via Auguadri a Como, non un semplice centro estetico, ma un’oasi dedicata al benessere olistico, un universo al femminile che oggi conta otto professioniste, tutte donne, unite dall’obiettivo comune di ridefinire i confini della cura di sé. E in un mondo che spesso corre, Francesca ha imposto un ritmo diverso: quello dell’attenzione, del dettaglio, della bellezza intesa come esperienza totale.

Ed è proprio questa filosofia a incontrare, oggi, una nuova eccellenza, i protocolli beauty alla sericina del lago di Como, la proteina nobile estratta dalla seta, grazie alla partnership con J.AND.C. Cosmetici, la linea d’alta cosmetica di Giada Mieli, imprenditrice visionaria che ha trasformato la bellezza della seta comasca in preziosi prodotti viso e corpo, dando vita a esperienze di lusso su misura trasformato un’antica eccellenza del territorio in un elisir di bellezza unico al mondo.

Dalla sua ricerca nasce infatti un estratto unico al mondo, la sericina integra, che conserva intatte le proprietà della seta e si traduce in formulazioni di straordinaria efficacia capaci di donare alla pelle idratazione profonda, di contrastare i segni del tempo e di stimolare una rigenerazione naturale che restituisce luminosità e compattezza.

Ecco quindi nascere due esclusivi trattamenti beauty viso e corpo, non semplici protocolli estetici, ma momenti di pura eccellenza, dove il lusso è dato dalla qualità degli ingredienti, dalla sapienza manuale e da una visione tutta al femminile che mette al centro la persona e il benessere totale.

Sericina Luxury Pro Aging

Pensato per chi desidera contrastare efficacemente i segni del tempo senza rinunciare alla naturalezza, questo trattamento viso è un vero percorso couture di ringiovanimento senza interventi invasivi, ideale per pelli mature o stressate e per chi cerca un trattamento in grado di valorizzare i tratti del volto senza stravolgere la fisionomia.

Dopo una detersione personalizzata, la pelle viene coccolata con una maschera alla sericina che agisce rigenerando e idratando in profondità la pelle, mentre le tecniche lifting del massaggio viso stimolano la microcircolazione e rilassano i tratti. Il rituale si conclude con l’applicazione di un prodotto idratante a base naturale lasciando il viso disteso, luminoso, idratato, con una pelle compatta e radiosa.

Sericina Total Experience

Un trattamento di benessere globale che unisce il trattamento viso a quello del corpo per un effetto distensivo e riequilibrante e risultati estetici immediatamente visibili.

Si inizia con l’applicazione di un’emulsione a base di sericina che nutre e leviga la pelle seguita da un massaggio corpo rilassante e avvolgente pensato per distendere le tensioni muscolari e favorire il drenaggio dei liquidi. A seguire, il rituale viso alla sericina con maschera specifica e massaggio dedicato che stimola l’assorbimento dei principi attivi e la microcircolazione. E per finire un trattamento idratante, per un’azione anti-age completa. È un viaggio nella bellezza, un momento di armonia che trasforma la cura estetica in un’esperienza di lusso totalizzante.

Pacchetti regalo

Per celebrare questa esclusiva collaborazione, ReveZone propone pacchetti regalo per entrambi i trattamenti, un dono prezioso, elegante e raffinato, perfetto per chi ama donare emozioni e benessere, e non semplici oggetti.

ReveZone, via Auguadri 16, Como

Info e appuntamenti: 031 243316 – info@revezone.it

Scopri di più su www.revezone.it