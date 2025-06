Swing, rock, dj set, mostre e la magia del lago: Campione d’Italia super con il Summer Fun Festival

Un’estate che promette scintille quella organizzata a Campione d’Italia. Sullo sfondo mozzafiato del Lago di Lugano, sta infatti per prendere vita un’esperienza che accende i sensi e il cuore: nasce il Summer Fun Festival, la prima edizione di una rassegna di eventi gratuiti che si preannuncia come uno dei momenti più vibranti dell’estate 2025.

Promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Casinò di Campione, il festival si snoderà dal 20 giugno al 29 agosto trasformando Piazzale Maestri Campionesi in un palcoscenico a cielo aperto, dove musica, ballo e arte si incontrano in un mix di energia pura. E quando le nuvole faranno capolino, il Salone delle Feste del Palazzo del Casinò accoglierà il pubblico senza nulla togliere alla qualità degli spettacoli.

Il sipario si alzerà venerdì 20 giugno alle 19, con un concerto che è già una dichiarazione d’intenti: Rickmond Baby, nome d’arte di Riccardo Lazzati, torna nella sua Campione con un live rap tutto ritmo e carisma.

Ma il Summer Fun Festival non si ferma alla musica urbana: il ritmo si fa vintage e travolgente con le serate dedicate allo swing. Le note della All Stars Dixieland Orchestra (sabato 21 giugno alle 21), dei frizzanti Hot Gravel Eskimos (sabato 5 luglio alle 21) e della leggendaria Monday Orchestra (sabato 2 agosto alle 21) faranno danzare il pubblico tra eleganza retrò e voglia di libertà, con i migliori ballerini swing della Lombardia a guidare la pista, seguiti dai dj set scatenati di Ivan Deluxe.

E se amate l’energia pura, preparatevi alla carica esplosiva di Matthew Lee, giovedì 26 giugno: talento assoluto del rock’n’roll, virtuoso del pianoforte, un vero ciclone musicale pronto a travolgere il pubblico con uno show da standing ovation.

La grande musica italiana sarà invece protagonista il 9 luglio, con la BLASCOLIGA Band che renderà omaggio a due icone intramontabili: Vasco Rossi e Ligabue. Una notte da cantare a squarciagola.

Anche Piazza Roma si accenderà di ritmo con “GIO BEATS Campionesi”, rassegna fresca e coinvolgente in programma tutti i giovedì di luglio alle 20.30. Atmosfere vibranti, suoni estivi e tanta voglia di stare insieme al ritmo della musica.

Per chi ama le sonorità forti, l’appuntamento è invece per venerdì 25 luglio con gli Hell Riders: heavy metal allo stato puro, potenza sonora e carisma sul palco, con la voce inconfondibile di Davide Girardi e ospiti speciali a infiammare la serata.

Il mese di agosto si accende poi con due serate all’insegna dell’elettronica: l’8 e il 22 agosto i migliori DJ della scena faranno ballare fino a tardi, regalando notti dal respiro internazionale. E per chiudere in bellezza, il 29 agosto il concerto omaggio “I Due Lucio”, con Michele Fenati a guidare un viaggio emozionale tra le poesie sonore di Battisti e Dalla.

L’arte sarà inoltre il filo conduttore parallelo a tutta la rassegna, con tre mostre ospitate nella Galleria Civica “Don Sandro Vitalini”. Dalla pittura ad olio di Roberto Cafarotti (dal 12 maggio al 15 giugno) alla delicatezza evocativa di Enrico Fenogli (29 giugno-3 agosto), fino all’esposizione dedicata al mito dei motori in occasione della rievocazione del Circuito di Campione del 1937, che tornerà dal 15 agosto al 15 settembre.

Il Summer Fun Festival è più di una rassegna: è una promessa di emozioni, un invito a riscoprire il piacere di condividere momenti unici in una cornice che lascia senza fiato parlando la lingua della musica, dell’arte e della bellezza.

Per rimanere aggiornati sul programma e le novità visitate il sito visitcampioneditalia.it, seguite i profili Instagram

@campioneditaliaofficial / @visitcampioneditalia o scrivete a segreteria@comunecampione.ch