Tutte le iniziative di orientamento per conoscere le leve del successo del Cfp di Como

Il Centro di Formazione Professionale della Provincia di Como (CFP Como), intitolato dal 2022 al promotore della formazione professionale comasco “Luigi Grisoni”, rappresenta un punto di riferimento per l’orientamento e la formazione dei giovani. Grazie a un’offerta formativa diversificata e aggiornata, il CFP di Como permette agli studenti di scoprire le proprie passioni e di sviluppare le competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro con successo. Viene proposto un percorso modulare e progressivo, che inizia con la Qualifica professionale rilasciata al Terzo Anno, prosegue con il Diploma di Tecnico (Quarto anno) per procedere con i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore o con progetti professionali internazionali.

Perché scegliere il CFP di Como?

Alternanza scuola-lavoro e Apprendistato: rappresentano esperienze fondamentali per entrare in contatto con il mondo del lavoro e acquisire competenze, in un costante dialogo tra sistema formativo e sistema delle imprese.

Supporto all’inserimento lavorativo: Il CFP di Como offre servizi di orientamento e supporto all’inserimento lavorativo per aiutare i giovani a trovare il loro posto nel mondo del lavoro.

Gli Eventi: gli studenti del settore benessere e del settore alimentare del CFP vengono coinvolti in eventi organizzati sia in sede sia presso istituzioni committenti: serate a tema, interventi di professionisti di altissimo livello, manifestazioni, sfilate, concorsi e competizioni a livello nazionale e internazionale. Queste esperienze rappresentano importanti occasioni per gli allievi per mettersi in gioco, relazionarsi con il pubblico e vivere esperienze arricchenti.

Internazionalità: al CFP si respira un’aria internazionale. Dal 2016 AFOL COMO è in possesso dell’Accreditamento Erasmus+ grazie al quale studenti, diplomati e formatori del CFP possono partecipare sistematicamente a esperienze di tirocinio presso aziende e istituzioni di partner di paesi europei ed extraeuropei. Nelle aule e nei laboratori del CFP vengono accolti anche numerosi studenti che provengono dalle diverse scuole partner

Per conoscere l’offerta formativa del CFP, visitarne la struttura, gli spazi didattici e i laboratori sono numerose le iniziative rivolte alle famiglie e ai ragazzi delle Scuole medie inferiori, programmate a partire dal mese di novembre:

Young: dal 14 al 16 novembre 2024 il CFP sarà presente a Lariofiere nell’ambito del Salone territoriale dedicato all’orientamento.

il CFP sarà presente a Lariofiere nell’ambito del Salone territoriale dedicato all’orientamento. Open day: sabato 30 novembre tutta la giornata verrà dedicata all’accoglienza di famiglie e studenti delle Scuole medie: la mattina, dalle 9 alle 13, verrà presentato il settore benessere, nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, saranno protagonisti i settori di pasticceria, alimentazione e sala bar. Sarà possibile visitare la scuola, incontrare studenti e formatori, ricevere informazioni e chiarimenti su ogni aspetto dei percorsi formativi. L’ingresso è libero.

Laboratori di orientamento: il CFP offre l'opportunità ai ragazzi delle Terze medie di partecipare a laboratori pratici per sperimentare la manualità e conoscere le caratteristiche fondamentali delle diverse professioni.

Sala Bar, Cucina e Pasticceria:

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2024 ore 15.00

LUNEDI 2 NOVEMBRE 2024 ore 15.00

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2024 ore 15.00

LUNEDI’ 13 GENNAIO 2025 ore 15.00

Acconciatura/estetica:

LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2023 ore 15.30

LUNEDI’ 13 GENNAIO 2025 ore 15.30

CFP DI COMO: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE PER LA RIFORMA DEL DIPLOMA PROFESSIONALE

Se l’attenzione alle esperienze e la solida preparazione per il mondo del lavoro sono il punto di forza dell’offerta formativa del C.F.P., la sua mission è “costruire il futuro dei giovani” anche adeguandosi alle aspettative delle giovani generazioni e delle loro famiglie e a un mercato del lavoro sempre più flessibile e dinamico.

L’offerta formativa è quindi in continua evoluzione: “Per questo motivo – spiega l’Amministratore Unico Simone Gatto – stiamo strutturando i nostri percorsi formativi su una filiera lunga. Da tre anni abbiamo avviato nel settore alimentare un percorso post diploma di Specializzazione Tecnica Superiore che permette ai ragazzi che lo frequentano di accedere successivamente agli ITS, bienni di istruzione tecnica superiore che formano professionalità specializzate in stretta relazione con il sistema delle imprese. E con entusiasmo abbiamo aderito a partire da questo anno formativo alla sperimentazione delle filiere formative tecnologico – professionali di Regione Lombardia che porterà gli allievi ad accedere al sistema di Istruzione Tecnica Superiore dopo il Diploma di Quarto anno”.

L’offerta formativa di ciascun istituto aderente alla sperimentazione sarà integrata in una filiera composta da istituzioni di istruzione, ITS e aziende del territorio. In questo modo, verrà agevolata, da un lato, la possibilità di accesso, al termine del quadriennio, ai percorsi dell’istruzione terziaria e, dall’altro, di passaggio tra i diversi percorsi di studio dell’istruzione secondaria (in particolare, da IeFP ad istituto tecnico o professionale della stessa filiera.

La sperimentazione si pone in coerenza con l’obiettivo di declinare l’offerta formativa in modo diversificato in funzione delle attitudini e caratteristiche degli allievi. In questo modo chi avrà un’attitudine e una volontà di proseguire il percorso di studi ne avrà l’opportunità nell’ottica della filiera lunga. Chi invece da subito vorrà avviare la propria carriera professionale continuerà a farlo con i percorsi in apprendistato, che garantiscono l’opportunità di ottenere un titolo di studio attraverso una formazione che coinvolge sia il CFP sia l’azienda titolare del rapporto di lavoro.