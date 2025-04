Viaggi estivi: 5 idee originali per vacanze indimenticabili

Con l’estate che si avvicina e il sole che torna a scaldare le giornate, cresce la voglia di partire. E se è vero che il mare sotto casa è sempre una certezza, è anche vero che scoprire nuove mete – magari poco affollate, sorprendenti, o semplicemente diverse dal solito – può rendere l’estate davvero speciale.

Che tu abbia una settimana intera o solo qualche giorno libero, questo è il momento perfetto per iniziare a pianificare le vacanze.

E la buona notizia è che ci sono tante destinazioni affascinanti facilmente raggiungibili, sia in auto che con voli diretti dai principali aeroporti.

Ecco alcune idee fuori dai soliti circuiti per le tue vacanze estive.

1. Albania: la nuova Grecia… a un passo dalla Puglia

Negli ultimi anni l’Albania è diventata una delle sorprese più belle del Mediterraneo. Spiagge spettacolari, prezzi accessibili, una cucina saporita e una natura ancora poco contaminata. Da Grottaglie, Brindisi o Lecce è possibile raggiungere il porto di Bari e imbarcarsi per Durazzo, oppure volare a Tirana da Bari in poco più di un’ora. Ma l’Albania è facilmente raggiungibile da tutta Italia.

Il sud del Paese, con località come Ksamil, Saranda o Himarë, è perfetto per chi cerca mare cristallino e relax, senza rinunciare all’autenticità. E se si parte in auto dalla Puglia e si arriva fino all’aeroporto, conviene sempre prenotare un parcheggio aeroporto Bari in anticipo, per evitare stress e attese sotto il sole.

2. Slovenia: natura, terme e città slow

La Slovenia è una gemma verde incastonata tra Italia, Austria e Croazia. Ideale per chi ama le vacanze attive, le passeggiate nei boschi e i laghi da cartolina, come il meraviglioso Lago di Bled o il più selvaggio Lago di Bohinj. Lubiana, la capitale, è una città accogliente, giovane e piena di eventi estivi.

Si può arrivare in auto oppure volare su Trieste, Venezia o Lubiana con collegamenti comodi. È una meta perfetta per una fuga estiva alternativa, dove la sostenibilità e la lentezza sono parte del viaggio.

3. Corsica: selvaggia e vicina

Spesso sottovalutata, la Corsica è una destinazione sorprendente per chi cerca natura incontaminata, spiagge di sabbia bianca, sentieri panoramici e piccoli borghi arroccati. Si può raggiungere facilmente in traghetto da Livorno o da Civitavecchia, magari abbinando una tappa in Toscana o nel Lazio.

Un itinerario ideale per chi ama guidare lungo strade panoramiche e scoprire spiagge poco frequentate. Perfetta anche per famiglie o coppie in cerca di libertà.

4. Isole greche meno battute: Karpathos, Naxos, Milos

Le isole greche non sono solo Santorini e Mykonos. Se cerchi mare cristallino e autentica atmosfera greca, isole come Karpathos, Naxos o Milos sono perfette. Voli diretti da quasi tutti gli aeroporti italiani portano comodamente ad Atene, da cui partono i traghetti o i voli interni verso queste destinazioni meno affollate ma meravigliose.

Qui il tempo sembra rallentare: tramonti infuocati, taverne sul mare, e spiagge silenziose dove leggere o nuotare in tranquillità.

5. Cracovia: arte, cultura e prezzi accessibili

Se cerchi qualcosa di diverso dal mare, Cracovia è una meta ideale. Affascinante, vivace, con un centro storico che si visita a piedi e un’atmosfera sospesa tra storia e modernità. È anche molto economica: voli low cost la rendono facilmente raggiungibile, ed è perfetta anche per un weekend lungo.

Durante l’estate, la città si riempie di festival, concerti e mercatini, ma resta sempre a misura d’uomo e rilassante.

Il momento perfetto per pianificare

Scegliere con calma dove andare, prenotare per tempo i voli, gli alloggi e organizzare i dettagli (come il parcheggio in aeroporto o il noleggio auto) ti permetterà di vivere una vacanza davvero senza pensieri. L’estate è alle porte: ora è il momento giusto per sognare… e iniziare a partire.