“Villa San Giuseppe KOS”: ecco l’ambulatorio cardio-metabolico

Ad Anzano del Parco un percorso dedicato alla salute del cuore e del metabolismo

Un servizio pensato per prendersi cura in modo integrato della salute cardiovascolare e dell’equilibrio metabolico. Presso la Clinica Villa San Giuseppe KOS di Anzano del Parco è attivo l’ambulatorio cardio-metabolico, un percorso clinico strutturato e continuativo rivolto alle persone che desiderano affrontare in modo più consapevole e personalizzato temi come sovrappeso, pressione arteriosa elevata, alterazioni della glicemia e sedentarietà.

L’obiettivo è accompagnare il paziente non solo nella perdita di peso, ma più in generale nella gestione dei fattori cardiometabolici che possono incidere sul benessere complessivo e sulla salute del cuore. Il servizio prevede un approccio multidisciplinare che può comprendere valutazione cardiologica, analisi metabolica e della composizione corporea, piano nutrizionale personalizzato, educazione alimentare con follow-up costante, oltre alla possibilità di integrare, in base alla valutazione clinica, consulenza psicologica, fisioterapia e supporto farmacologico.

Il percorso Nel dettaglio, il percorso si sviluppa mese per mese. La fase iniziale comprende visita cardiologica con elettrocardiogramma ed ecocardiocolor doppler, consulenza nutrizionale e bioimpedenziometria, con successivo avvio del piano terapeutico personalizzato. Seguono poi controlli nutrizionali e cardiologici periodici e una valutazione finale conclusiva.

L’ambulatorio si rivolge a chi desidera migliorare il proprio peso con un supporto clinico, gestire i fattori di rischio cardiometabolici, lavorare sull’alimentazione in modo continuativo ed essere seguito da un team sanitario specializzato. L’attivazione del servizio alla Clinica Villa San Giuseppe rafforza l’offerta della struttura per il territorio tra Como, Lecco e Merate, con un percorso dedicato alla prevenzione e alla gestione integrata della salute cardiometabolica. La prima visita è prenotabile qui: https://kosgroup.com/it/servizi-e-cure/ambulatori-e-medicina-specialistica/ambulatorio-cardio-metabolico

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 031 6340534

La rete KOS Il Gruppo KOS ha rafforzato il proprio expertise nella gestione dell’obesità attraverso un approccio multidisciplinare integrato e ha attivato l’ambulatorio cardio-metabolico in diverse sue strutture, tra cui, oltre alla Clinica Villa San Giuseppe di Anzano del Parco, l’Ospedale San Pancrazio di Arco, Villa dei Pini di Civitanova Marche, Villa Margherita di Benevento e Sant’Alessandro di Roma.