A Como la prevenzione si fa in 5 piazze del centro: visite gratis e c’è già un esame sold out

Porta Torre, piazza Verdi, piazza Grimoldi, piazza Perretta e piazza Cavour sono i luoghi del centro storico di Como che sabato 5 ottobre ospiteranno, dalle 10 alle 16, gli eventi di “La Prevenzione in Piazza”. La manifestazione, organizzata da Asst Lariana e Comune di Como insieme alla rete sanitaria comasca, vuole far percorrere ai partecipanti un cammino ideale attraverso la salute e i corretti stili di vita e ognuna delle piazze coinvolte presenterà una tematica diversa.

A Porta Torre, tra le altre attività di promozione, ci sarà la possibilità di misurare, ad accesso libero, i parametri vitali (frequenza cardiaca, saturazione e pressione arteriosa) e di sottoporsi al test della glicemia.

In piazza Grimoldi e nell’area sottostante il Broletto sarà possibile per tutti, ad accesso libero, essere vaccinati contro l’influenza e il Covid. Inoltre i nati tra il 1952 e il 1959 e i pazienti cronici potranno essere vaccinati anche contro il fuoco di Sant’Antonio (anti Herpes Zoster) e pneumococco. Alle donne in gravidanza, oltre all’anti-influenzale, sarà offerta la possibilità di vaccinarsi contro difterite-tetano-pertosse (vaccino trivalente). Sempre in piazza Grimoldi saranno presenti ginecologi e ostetriche per parlare della salute della donna e del bambino.

In piazza Verdi sarà presente il progetto “Party con Noi: divertirsi responsabilmente, evitando i pericoli del consumo giovanile”: verrà proposto il “percorso della sbronza” e i partecipanti sperimenteranno le sensazioni dovute all’abuso di sostanze alcoliche. Nella medesima piazza sarà presente un colon gonfiabile a supporto dell’attività di promozione della salute che verrà effettuata dai gastroenterologi.

Piazza Perretta sarà dedicata al cuore e sarà animata dalle associazioni di soccorso, da Areu Lombardia – Aat 118 Como, Anpas Lombardia – Comitato Provinciale Como, Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale Como, Croce Bianca – Mariano Comense, Lariosoccorso Erba, Comocuore Onlus, che celebreranno in questa occasione la Giornata Mondiale del Cuore. Saranno effettuate dimostrazioni sul massaggio cardiaco e sull’utilizzo del defibrillatore e con l’occasione sarà promossa l’APP “112 Where ARE U”. Già sold out le prenotazioni per sottoporsi all’elettrocardiogramma.

In piazza Cavour sarà ad accesso libero per i nati tra il 1969 e il 1989 lo screening per l’epatite C per il quale è sufficiente sottoporsi a un prelievo di sangue standard. Nella medesima location sarà presente il camper di “Senologia al Centro”, sponsorizzato dal Como 1907, sul quale le donne tra i 45 e i 74 anni potranno sottoporsi alla mammografia. L’accesso è su prenotazione attraverso Prenota Salute e ci sono ancora posti disponibili. Nella medesima piazza Avis, Aido e Admo promuoveranno il tema della donazione mentre Ats Insubria e gli ortopedici parleranno di prevenzione delle cadute e movimento. Infine ci sono ancora posti disponibili per i bimbi tra i 5 e i 10 anni che vorranno divertirsi a Soccorritopoli insieme ai volontari della Croce Azzurra (prenotazione su Eventbrite).