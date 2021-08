Comaschi e Green Pass: dove e a chi devono fare riferimento i cittadini in caso di problemi

In relazione alle eventuali difficoltà che i cittadini dovessero incontrare con il rilascio del Green Pass, Regione Lombardia ha concordato con le Ats un processo di raccolta delle segnalazioni di mancata emissione attraverso la compilazione, da parte dell’interessato, di un apposito form pubblicato nella home page del sito di ciascuna ATS.

Da qui l’invito ai cittadini a non recarsi né negli Hub vaccinali né nelle strutture vaccinali delle Asst, ma a fare riferimento a questa modalità. L’indicazione vale anche per i cittadini che sono stati vaccinati all’estero. Per quanto riguarda il territorio comasco il link di riferimento è il seguente https://www.ats-insubria.it/ (cliccare sul banner Certificazione Verde Covid-19-Eu Digital Covid Certificate).