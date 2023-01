Vaccino Covid, gli orari di febbraio nell’hub in Napoleona. Asst: “Raccomandato e prioritario per i bimbi fragili”

Nel mese di febbraio, così come da indicazioni di Regione Lombardia, l’Hub Vaccinale di via Napoleona sarà aperto nei seguenti giorni: lunedì, martedì, giovedì e venerdì e i sabati 11 e 25 febbraio, dalle ore 14 alle ore 20. Per quanto riguarda il vaccino anti Covid, dal 25 gennaio i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che abbiano completato il ciclo primario di vaccinazione (prima e seconda dose) da almeno 120 giorni, possono prenotare la terza dose del vaccino attraverso il portale regionale prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it La somministrazione, all’Hub di via Napoleona, inizierà poi martedì 7 febbraio e successivamente proseguirà nelle giornate di martedì con orario 15-17.

Spiega Asst Lariana: “La vaccinazione è raccomandata in modo prioritario ai bambini che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-CoV-2. Il giorno dell’appuntamento, il genitore/tutore legale del bambino dovrà presentarsi al centro vaccinale munito del Consenso Informato sottoscritto e comunicare al medico vaccinatore, in sede di anamnesi, le condizioni di salute del bambino e le eventuali reazioni alle altre vaccinazioni dell’infanzia. Ai fini del consenso alla vaccinazione, che per i minori è dato dai genitori / tutori legali, è sufficiente che il giorno della vaccinazione sia presente anche uno solo dei genitori/tutori legali. Il genitore/tutore presente dichiarerà di aver informato l’altro genitore sulla vaccinazione del/la ragazzo/a. I minori devono essere accompagnati esclusivamente dal genitore /tutore legale e il consenso deve essere firmato davanti al medico”.