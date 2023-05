“La Riforma dello Sport, collaborazioni e impianti” Sabato 13 maggio alla Bcc di Cantù il convegno sulle nuove norme

“La Riforma dello Sport, collaborazioni e impianti. Stato dell’arte e questioni applicative” è il tema del convegno che si terrà sabato 13 maggio con inizio alle 9.30 alla BCC di Cantù, nella sala convegni Giovanni Zampese di corso Unità d’Italia 11. L’iniziativa è promossa da AIS (Associazione Impianti Sportivi) con il patrocinio di ANCI Lombardia e del Comitato regionale del CONI in collaborazione con la Banca di credito cooperativo BCC di Cantù.

Il prossimo 1 luglio entreranno in vigore le norme della Riforma dello Sport relative al lavoro sportivo che disciplinano la figura del “lavoratore sportivo” con l’abrogazione dell’art. 67 del TIUR. Quali le principali questioni derivanti dalle nuove normative sull’inquadramento dei collaboratori? L’obiettivo di questa importante mattinata di lavori e di confronto è fornire le nozioni pratiche necessarie per la programmazione della propria organizzazione e dei contratti di lavoro, con un’analisi delle principali criticità e delle opportunità che stanno emergendo.

Si affronterà anche il tema degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi pubblici, secondo le nuove disposizioni della Riforma dello sport già in vigore dal 1 gennaio scorso.

La mattinata di lavori sarà aperta da Angelo Porro, Presidente della BCC Cantù; Rinaldo Redaelli, Segretario generale di ANCI Lombardia; Niki D’Angelo, Delegato Coni regionale Lombardia e da Ezio Ferrari, Presidente AIS.

Donato Foresta, dottore commercialista esperto nella fiscalità di società e associazioni sportive e membro della Commissione di Studi per gli enti non profit presso l’Ordine dei commercialisti di Milano, svolgerà un intervento su “Come cambiano i rapporti di collaborazione sportiva con la Riforma dello sport: disciplina generale e analisi delle criticità per le partite Iva, co.co.co., occasionali e dipendenti pubblici”.

Quindi l’avvocato Amedeo Rovatti, partner 5ive Sport Consulting, si soffermerà su “L’affidamento diretto e gratuito degli impianti sportivi pubblici nella Riforma dello sport: opportunità e criticità applicative.

Al termine delle due relazioni farà seguito il dibattito con la possibilità dei partecipanti di formulare specifiche domande che potranno servire ad affrontare al meglio i grossi cambiamenti che si preannunciano dall’ormai prossimo 1 luglio.