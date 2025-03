Milan-Como: la cronaca in diretta della partita

MILAN-COMO 0-0

Marcatori:

Milan (4-3-3): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Musah, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leão; Gimenez. A disposizione: Sportiello, Torriani; Florenzi, Jiménez, Pavlović, Terracciano, Tomori; Fofana, Loftus-Cheek; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Sottil.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. A disp.: Reina; Dossena, Iovine, Jack, Moreno, Van der Brempt, Vojvoda; Alli, Engelhardt, Perrone, Sergi Roberto; Douvikas, Fadera, Gabrielloni, Ikoné.

Arbitro: Matteo Marchetti

PRIMO TEMPO

Minuto 14: altra chance sciupata da Musah. Lo statunitense sbaglia il controllo al limite dell’area vanificando una bella azione rossonera.

Strefezza trova il numero 79 al limite. Il suo mancino non spaventa però Maignan che osserva il pallone finire sul fondo. Minuto 10: primo giallo della partita per Bondo. Il francese stende Da Cunha fermando la ripartenza comasca.

Minuto 8: ci prova Nico Paz su punizione: palla alta.

Continua il pressing avanzato del Milan. Il Como prova ad uscire con il suo palleggio.

Azione dirompente del Milan che spacca in due il Como. Theo Hernandez serve Musah che salta Butez ma a porta vuota mette incredibilmente a lato. Ad un passo dall’1-0 il Diavolo. Minuto 3: Theo Hernandez si fa 60 metri palla al piede e poi prova a sorprendere Butez con un pallonetto dalla trequarti. Il portiere del Como blocca senza problemi.

Minuto 1: primo guizzo di Diao. Gabbia è costretto a commettere fallo regalando una punizione interessante al Como.

Inizia la partita

Milan-Como, in un San Siro completamente sold out, è un banco di prova affascinante per gli uomini di Fabregas. I lariani vogliono lasciarsi alle spalle il pareggio beffa contro il Venezia e per farlo devono aggredire il Milan più in difficoltà della stagione. I rossoneri, infatti, stanno vivendo un momento delicatissimo del campionato tra risultati altalenanti e la convivenza con un pubblico sempre più in rotta di collisione con la società. Nonostante ciò, la formazione di Conceicao è ancora aggrappata in qualche modo alla corsa per l’Europa. Vincere, dunque, oggi è quasi d’obbligo per non alzare definitivamente bandiera bianca nella rincorsa alle posizioni che contano. Il Como, invece, dal canto suo, ha già ricevuto buone notizie dagli anticipi di questa giornata. Parma e Lecce hanno perso punti contro Monza e Genoa e, anche per questo, in caso di successo alla Scala del calcio, i lariani metterebbero una seria ipoteca sulla permanenza in Serie A. I 3 punti di San Siro pesano un macigno.

Conceicao cambia solo un uomo rispetto alla trasferta di settimana scorsa a Lecce. In porta gioca Maignan. Gabbia e Thiaw sono i due centrali mentre Walker e Theo Hernandez agiscono sulle corsie. In mezzo al campo c’è la conferma di Bondo. Insieme a lui ci sono Reijnders e Musah. In avanti torna dal primo minuto Leao. Completano il tridente Pulisic e Gimenez. Altra panchina per Fofana e Joao Felix.

Fabregas sorprende nelle sue scelte. Tra i pali c’è Butez. La linea a 4 davanti al francese è la solita: Alex Valle, Goldaniga, Kempf e Smolcic. La vera novità è in mezzo al campo: torna a sedersi Perrone. La linea mediana è formata da Da Cunha e Caqueret. Il tridente composto da Strefezza, Nico Paz e Diao stavolta supporta una vera prima punta. Cutrone, infatti, parte titolare.