Temporali su Como e provincia: sul lungolago corsie allagate (ma riaperte rapidamente). Problemi nei quartieri

Temporali fortissimi su Como e provincia dalla notte. In città il lungolago nella prima parte della mattinata si è allagato e sono state temporaneamente chiuse al traffico le due corsie di marcia in direzione stadio, con deviazione del traffico sulla preferenziale dei bus.

Il problema è stato che i tombini che non sono riusciti a smaltire in tempo reale la grande quantità d’acqua caduta al suolo. Il quantitativo di precipitazioni in poche ore è stato notevolissimo, ma le pompe – che pure Regione Lombardia ha annunciato di aver collegato – non sono riuscite a far fronte agli enormi quantitativi nel momento della pioggia torrenziale.

Già verso le 10.45, però, l’acqua è invece andata via via ritirandosi rispetto al momento peggiore, probabilmente proprio grazie all’attivazione del sistema che ha permesso un rapido svuotamento della carreggiata (qui sotto un video girato poco prima delle 11, con le corsie già sostanzialmente praticabili e infatti poi riaperte alla normale circolazione).

Sempre nella mattinata sono state temporaneamente chiusi anche un tratto di via Scalabrini e il sottopasso del viadotto dei Lavatoi.

Qui di seguito l’avviso diffuso nella prima parte della mattina dalla Polizia locale:

Piazza Cavour: causa allagamento della sede stradale, il traffico è temporaneamente deviato sulla corsia preferenziale con conseguente deviazione del trasporto pubblico, in arrivo da via Lungo Lario Trento.

Si specifica che non è in corso l’esondazione del Lago in quanto attualmente è a 57 cm all’idrometro di Malgrate.

Via Scalabrini: allagamento all’altezza dell’intersezione con via Somigliana. È stata momentaneamente chiusa la corsia di via Scalabrini compresa tra via del Lavoro e via Clemente XIII, con circolazione deviata in direzione di via Del Lavoro. Limitare la velocità e procedere con cautela.

Problemi anche nei quartieri, qui un video da Lora, zona via Maiocchi all’intersezione con via di Lora.

Come si diceva, la Polizia locale segnala anche circolazione interdetta al sottopasso dei Lavatoi causa allagamento. Problemi con tantissima acqua in strada anche nella zona di Lazzago.

Super lavoro per i Vigili del Fuoco che per le avverse condizioni meteo di questa mattina hanno eseguito circa quaranta interventi di soccorso tecnico urgente.

La metà ha interessato la città di Como prevalentemente per allagamenti con soccorso a automobilisti in difficoltà, prosciugamenti, rimozione ostacoli alla circolazione e tagli piante. Si segnala in particolare un incidente stradale a Erba SP 40 con persona incastrata.