A un passo dal Lago di Como si svela il parco incantato con una giornata molto speciale

Il 18 maggio si avvicina e al Centro didattico Scientifico – EcoPlanetario è quasi tutto pronto per accogliere famiglie, appassionati e curiosi di ogni età in occasione della nuova edizione della “Festa della Biodiversità”. Un evento speciale che arricchisce le consuete aperture domenicali con laboratori e viaggi guidati da esperti con l’obiettivo di condurre sia grandi che piccoli alla scoperta della biodiversità del nostro Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Le attività, che incominceranno alle ore 14.00 e si concluderanno alle ore 18.00, sono tutte gratuite eccetto le proiezioni in EcoPlanetario per le quali è richiesto l’acquisto del biglietto.

Ma quali sono i laboratori nello specifico?

Ecco il programma:

Ali nel prato: scopriamo le farfalle – h. 14.45

Breve presentazione in sala sulle farfalle più comuni e poi via, alla ricerca delle farfalle del prato. E’ consigliabile scaricare (in precedenza) l’app gratuita iNaturalist che ci aiuterà a riconoscere le farfalle e gli insetti più comuni. Età consigliata 8/99, durata 1h (ATTIVITA’ DA PRENOTARE IN LOCO)

Laboratorio didattico tra rane e serpenti

Dallo stagno al bosco, esploriamo insieme il mondo nascosto degli anfibi e dei rettili del Parco!

Laboratorio didattico tra carta e forbici

Alla scoperta della natura del Parco con la creatività delle mani! Ritaglia, incolla e costruisci lasciandoti ispirare da piante e animali che vivono nel bosco.

Laboratorio didattico “Ali di carta”

Scegli l’uccellino che preferisci e trasformalo con noi in un fantastico aeroplanino di carta da far librare nel cielo! Scopri come forma e piumaggio ispirano il volo e mettiti alla prova con gare di lancio. (Età consigliata: 8+ anni)

“Le prove dell’esploratore”

Affronta tutte le sfide per diventare un vero esploratore del Parco Pineta: birdwatching, caccia a insetti, ragni e centopiedi sul Sentiero della Magia del Bosco, orienteering e missione sul Sentiero del Sistema Solare! (Età consigliata: 8+ anni)

EcoPlanetario: Terra – 4 turni: h 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

l’elemento solido per eccellenza, ciò che sostiene, che fa da base per la nostra vita… Ma che è anch’esso vivo! E allora andiamo a scoprire com’è nato e si è trasformato (e lo fa tutt’ora) questo elemento che sembra così immobile e immutabile fin dai tempi più antichi ma che in realtà non lo è per nulla (Durata 45min -età consigliata +9 anni – ACQUISTO DEL BIGLIETTO ONLINE CONSIGLIATO)

Postazioni di rilevamento e biodiversità

Gli abitanti dello stagno e i vegetali vi aspettano! Indossa i panni del naturalista e osserva da vicino, con lenti e strumenti scientifici, la vita che anima il Parco. Un’occasione per imparare divertendosi tra scienza e natura!

La merenda degli esploratori

Se a metà pomeriggi inizia ad essere stanco e hai bisogno di energie, puoi mangiarti una bella salamella! Il punto ristoro è a cura di AIDO, in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

A queste si aggiungono le attività domenicali consuete:

– Osservatorio Astronomico (visita guidata da prenotare in loco) Visita realizzata con il patrocinio del Comune di Tradate.

– Sentiero Natura (percorribile con visita guidata gratuita o in autonomia)

– Striscia sensoriale a piedi nudi

– Campo sperimentale di Orienteering

– Sentiero della Magia del Bosco

– Sentiero F.A.T.A.

– Percorso del Sistema Solare

– LibroGame Live “La Selva del Fato”

– FitoSafari Fotografico

Domenica 18 maggio, dalle 14.00 alle 18.00.

Centro Didattico Scientifico, via ai Ronchi – Tradate (VA)

Prenota qui

L’evento è promosso del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate in collaborazione con la Cooperativa Sociale Astronatura e rientra nel programma del Bioblitz 2025, importante appuntamento annuale promosso da Regione Lombardia.