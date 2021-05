Como e Lombardia restano in zona gialla: in arrivo l’ordinanza del ministero

Come da previsioni la Lombardia resta in zona gialla.

Sul fronte dell’intero Paese c’è da segnalare la Valle d’Aosta che rimane in arancione e Sicilia e Sardegna che passano in giallo. Nessuna regione è rossa. Il ministro Roberto Speranza firmerà l’ordinanza nelle prossime ore

Il riepilogo

Regioni Rosse

Come per la settimana che si sta chiudendo nessuna regione andrà in rosso.

Regioni Arancioni

La Valle d’Aosta resta in Arancione.

Regioni Gialle

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto.