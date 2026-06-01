Rischio meteo per il 2 giugno a Como, cambiano gli eventi per la festa della Repubblica

Questa mattina si è tenuta in Prefettura a Como una riunione organizzativa per la definizione degli eventi programmati per la Festa della Repubblica di domani 2 giugno 2026.

Alla luce delle condizioni meteorologiche previste per la giornata di domani, è stato deciso quanto segue:

• la Cerimonia ufficiale si terrà presso il Teatro Sociale di Como alle ore 11.00; la cerimonia è aperta anche alla cittadinanza e tutti gli ospiti sono pregati di affluire a partire dalle 10.45.

• Il “Pranzo Repubblicano” avrà luogo, a partire dalle 12.45, presso l’area dell’Hangar dell’Aero Club di Como;

Per agevolare l’accesso all’area di svolgimento di tale ultimo evento, è stata prevista la disponibilità di navette da parte di ASF, con partenza dalla fermata ASF presso il Teatro, a partire dalle 12.15 circa.

Allo stato attuale delle previsioni meteorologiche, a partire dalle ore 10.00 in Piazza Cavour è prevista l’esibizione del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, con lo schieramento del Battaglione di Formazione interforze.

Questa esibizione potrebbe essere, tuttavia, annullata in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, che potranno essere compiutamente verificate solo nella prima mattinata di domani 2 giugno, in considerazione del quadro di alta instabilità meteorologica che interessa il nostro territorio.

LE PREVISIONI METEO PER COMO E LA LOMBARDIA

Per la giornata di domani 2 giugno è stato emesso un triplo preavviso di allerta gialla per rischio idrogeologico, idraulico e per i temporali. Si prevedono precipitazioni su tutto il territorio lombardo, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale. In una prima fase è attesa l’attivazione di rovesci e temporali già nelle prime ore della notte su Alpi e Prealpi Occidentali, specie Varesotto, Alto Lario e Valchiavenna; seguirà in mattinata l’attivazione di rovesci e temporali, anche forti, su gran parte della Pianura con strutture in movimento da Sud-Ovest verso Nord-Est, con coinvolgimento al più tardi nel primo pomeriggio anche dei settori orientali. Dalla seconda parte del pomeriggio è altresì probabile un nuovo transito di rovesci e temporali da Ovest verso Est, che risulteranno più intensi sulla Bassa Pianura.

La fenomenologia prevista più probabile su Varesotto e Lario sarà rappresentata da precipitazioni molto forti e persistenti nella notte, sulle restanti zone da precipitazioni molto forti, violente raffiche di vento e grandine localmente di medie dimensioni, quest’ultima maggiormente probabile sulla Bassa Pianura. Possibili massimi locali di pioggia nelle 6 ore tra 60-80 mm su Varesotto e Lario, tra 50-70 mm su Alta Pianura. Nelle 24 ore possibili massimi locali tra 80-120 mm su Valchiavenna, Prealpi e Alta Pianura, con probabili punte fino a 140-150 mm su Varesotto. Data la natura prevalentemente convettiva della perturbazione e il transito di due differenti impulsi, la previsione presenta una moderata incertezza riguardo l’esatta localizzazione geografica dei massimi di pioggia.