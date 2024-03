Box e posti auto in Lombardia: a Como centro prezzi alle stelle, richiesta la zona confine. Milano il top

Quanto costa comprare un box e un posto auto in Lombardia? Tanto in generale e per quanto riguarda Como fino a cifre astronomiche in città murata (60mila euro un garage – cifra con pochissimi eguali in tutta la regione – e 25mila un posto auto) mentre i prezzi diventano più abbordabili nei quartieri (box 15mila euro ad Albate, Camerlata, Lora, Muggiò, Rebbio e Trecallo; posto auto tra 7-8mila).

Da notare – a causa dell’afflusso dei lavoratori frontalieri che lasciato l’auto nei pressi del confine per andare in Svizzera – il costo piuttosto sostenuto per il box (23mila euro) e il posto auto (10mila) a Ponte Chiasso, a due passi dalla dogana. Qui trovate i prezzi per le due categorie in tutta la città di Como e in tutte le città lombarde, segnalando che a Milano un box può arrivare anche a 75mila euro in centro.

Secondo lo studio Tecnocasa, inoltre, i prezzi dei box sono stabili mentre crescono dell’1,1% quelli dei posto auto. Qui trovate lo storico dei prezzi di tutte le città lombarde nel confronto primo semestre 2022-primo semestre 2023.