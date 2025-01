Cantù ritrova la sua storia: rinato il Salone dei Convegni, la massima assemblea cittadina torna a casa

Inaugurato questa mattina, il Salone dei Convegni di Cantù, che riapre le porte dopo un anno e mezzo di chiusura e nove mesi di intensi lavori. Una struttura completamente rinnovata, con un intervento di riqualificazione e adeguamento dal valore complessivo di oltre 1 milione di euro, reso possibile anche grazie al cofinanziamento regionale dal bando Distretti del Commercio – DUC.

Il comparto edilizio che ospita il Salone è stato ristrutturato in prima battuta a metà degli anni ’70 ed è parte accessoria del complesso storico di piazza Parini, sede del palazzo comunale e della Polizia Locale. Un’opera di riqualificazione, quindi, che si va ad inserire nel più ampio progetto di valorizzazione dell’ex monastero delle benedettine, che si concluderà con il rifacimento dell’attuale Ufficio Anagrafe, trasferito proprio in questi giorni presso il chiostro principale per consentire lo svolgimento dei lavori, e della biblioteca comunale, in programma nella prossima estate.

Il Salone dei Convegni, con la sua superficie di poco meno di 600 mq, tornerà a ospitare, come da tradizione, il Consiglio comunale canturino.

Progettato dagli architetti Alfio Terraneo e dall’ingegnere Paolo Terraneo, con impiantistica a cura dall’ingegnere Andrea Pontiggia, il Salone dei Convegni può ospitare fino a 99 persone, disposte su tre livelli di sedute dedicate al Consiglio comunale. Una cabina di regia e arredi modulari completano la dotazione, consentendo di configurare lo spazio per diverse esigenze.

I lavori, suddivisi in tre lotti, sono stati realizzati dalle imprese Martinelli (primo lotto e lavori edili), Giacquinto (secondo lotto e impianti), e Marelli Carlo Interiors di Cantù, quest’ultima selezionata tramite gara dedicata alle aziende canturine per la fornitura degli arredi (terzo lotto). Il sistema audio- video è stato curato da Microvision, che ha garantito una qualità tecnica superiore per videoconferenze e registrazioni.

L’intervento ha previsto l’efficientamento energetico dell’edificio che vanta, tra le opere, l’installazione di oltre 100 luci a LED dimmerabili, pompe di calore per il riscaldamento e il ricircolo dell’aria, idoneo termoisolamento della copertura, migliorando il comfort e garantendo la sostenibilità ambientale. Sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo, ottenendo il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e installando pellicole antisfondamento sulle vetrate, oltre a finestre con apertura a vasistas. Particolare attenzione è stata dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere il salone inclusivo e accessibile a tutti.

Dal punto di vista tecnologico, il Salone è stato dotato di un sistema multimediale avanzato che consente di organizzare videoconferenze in modalità ibrida, con registrazione e riprese degli interventi grazie a videocamere e microfoni integrati. Con questa riapertura, il Comune di Cantù si dota di un luogo simbolo rinnovato nel segno dell’efficienza, della funzionalità e dell’innovazione, a beneficio di tutta la comunità.

Ad inaugurare l’opera, il Sindaco di Cantù, Alice Galbiati, affiancata dal Sottosegretario di Stato, On. Nicola Molteni, dal Vice Prefetto, dott.ssa Delia Nicotra, dall’Assessore Regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, dal consigliere regionale Marisa Cesana, dal presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, dall’assessore ai Lavori Pubblici di Cantù, Maurizio Cattaneo, e dal presidente del Consiglio comunale canturino, Serafino Novati. Presenti, inoltre, membri della Giunta e del Consiglio comunale, Sindaci del territorio e rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

LE DICHIARAZIONI

“La riapertura del Salone dei Convegni di Cantù, riconsegna alla città un luogo fondamentale della vita politica locale, simbolo di quella cultura del confronto e della discussione che ha sempre contraddistinto la nostra comunità. È stato compiuto un lavoro efficace, rispettoso del progetto iniziale e dei tempi concordati, voluto con forza dall’amministrazione comunale in sinergia con Regione Lombardia, inserito in un più ampio intervento di riqualificazione dell’ex monastero delle Benedettine che restituirà nei prossimi mesi, ristrutturati, anche l’Ufficio Anagrafe e la Biblioteca comunale. Ringrazio il sindaco Galbiati e l’assessore Cattaneo per aver coordinato un intervento capace di coniugare innovazione, sostenibilità e tradizione e che conferma la grande attenzione di questa amministrazione verso il patrimonio sociale e culturale di Cantù”. Il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, on. Nicola Molteni

“Oggi Cantù si riappropria di uno spazio simbolo della sua vita istituzionale e culturale. Il nostro storico Salone, finalmente restituito al suo splendore, è un luogo di dialogo e crescita per tutti noi che qui potremo tornare ad incontrarci. Non posso che ringraziare di cuore gli uffici comunali per lo straordinario lavoro svolto, l’assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Cattaneo, per il suo impegno costante nel portare a termine un progetto tnto ambizioso quanto necessario. Ringrazio anche Regione Lombardia per il co-finanziamento del primo lotto dell’opera. Questo Salone parla di Cantù in ogni dettaglio: dalla progettazione, che è stata affidata a figure di spicco della nostra città, alle rifiniture in legno, che testimoniano la nostra tradizione e il nostro territorio. Il Salone dei Convegni non è solo un edificio, ma il cuore pulsante della nostra vita civica e culturale ed ora è nuovamente pronto ad ospitare i momenti più importanti della nostra città, garantendo inclusività, funzionalità e raccontando un legame profondo con la nostra Cantù”, il Sindaco di Cantù, avv. Alice Galbiati

“Sono particolarmente felice quando le risorse regionali vengono utilizzate per progetti che possono aiutare ad avvicinare la cittadinanza al mondo delle istituzioni. Il Salone dei convegni, che rappresenta il centro vitale di questa comunità, torna oggi a splendere dopo un’importante opera di ristrutturazione, per la quale ha contribuito anche Regione Lombardia, ed è pronto a ospitare nuovamente idee, dibattiti e progetti per il futuro. E’ uno spazio di incontro, di confronto e di crescita condivisa e la sua restituzione alla città rappresenta un passo concreto per riaccendere il dialogo tra cittadini e istituzioni, per rinsaldare il senso di appartenenza e per dare nuova forza alla partecipazione attiva della comunità, anche attraverso il Consiglio comunale, che tornerà ad essere convocato in questi spazi. Da ultimo non posso che essere particolarmente soddisfatto anche del fatto che le risorse regionali siano state utilizzate per fare un passo deciso nel campo dell’innovazione, con interventi di efficientamento energetico, di messa in sicurezza e di potenziamento tecnologico”, l’Assessore Regionale all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi

“È con grande soddisfazione che possiamo inaugurare il nuovo Salone dei Convegni, che oggi, finalmente, si presenta all’altezza di ciò che la città di Cantù merita. Abbiamo realizzato i lavori in tempi straordinariamente rapidi, trasformando completamente la struttura: rendendola inclusiva, moderna e tecnologicamente all’avanguardia. In pochi mesi, siamo riusciti a intervenire su ogni aspetto: dall’efficienza energetica, grazie a impianti elettrici, domotici e idraulici di ultima generazione, fino alla planimetria, passando per la gestione multimediale e il completo abbattimento delle barriere architettoniche. Il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto con impegno e dedizione, restituendo alla nostra città un luogo d’incontro, ora tornato ad essere motivo di orgoglio e fiore all’occhiello per tutta Cantù”, l’assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Cattaneo.