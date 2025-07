Ville e barche da fiaba: vivere la magia del Lago di Como in estate tra aperitivi al tramonto, pic nic nell’orto e letteratura

Sono quasi 400 le iniziative che fino a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni – dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche – nell’ambito delle Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte.

Godendo della particolare atmosfera delle sere d’estate, sarà possibile passare del tempo a contatto con la natura, fare picnic sul prato al calar del sole, aperitivi al tramonto a bordo piscina e cene all’aperto a lume di candela e anche assistere a concerti, proiezioni di film e spettacoli sotto le stelle oltre che a piccole lezioni di astronomia.

E ancora, prendere parte a visite al chiaro di luna e a incontri serali dedicati all’arte e alla letteratura e scoprire le bellezze e le peculiarità dei territori che circondano i Beni del FAI, grazie a iniziative che valorizzano le tradizioni e i prodotti locali.

Numerosi gli appuntamenti ospitati nei Beni del FAI lombardi: un fitto calendario che vedrà novità di grande interesse alternarsi ad appuntamenti “cult” diventati ormai irrinunciabili (programma completo a seguire).

Gli appuntamenti sul Lago di Como

Il Lario sarà grande protagonista: dagli aperitivi al tramonto allietati da musica dal vivo organizzati nella cornice unica della Velarca, la storica casa barca situata di fronte all’Isola Comacina, e in quella di Villa del Balbianello, una delle più scenografiche dimore affacciate sul Lario, entrambe a Tremezzina, fino alle visite a lume di candela seguite da picnic proposte a Villa Fogazzaro Roi a Oria Valsolda (CO), allietate dalla lettura di brani tratti da Piccolo mondo antico e da un racconto incentrato sulla figura di Antonio Fogazzaro, a cui questa intima dimora affacciata sul Lago di Lugano diede l’ispirazione per comporre e ambientare il suo romanzo più noto.

Il programma

SERE FAI D’ESTATE NEI BENI IN PROVINCIA DI COMO

Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda

Visita a lume di candela e picnic nell’Orto

sabato 12, 19 e 26 luglio e venerdì 1, 8 e 15 agosto, dalle ore 18 alle 22

In occasione delle “Sere FAI d’Estate”, speciale apertura serale della Villa con visite guidate allietate dalla lettura di brani tratti da Piccolo mondo antico e da un racconto incentrato sulla figura di Antonio Fogazzaro, a cui questa intima dimora affacciata sulla sponda italiana del Lago di Lugano diede l’ispirazione per comporre e ambientare il suo romanzo più noto. Al termine del percorso possibilità di gustare un delizioso picnic (cestino su prenotazione) nel giardino Orto di Franco.

Con il Patrocinio del Comune di Valsolda. Per ulteriori informazioni, prezzi e prenotazioni consultare la sezione “Eventi” del sito: www.villafogazzaroroi.it

Velarca a Tremezzina

Aperitivo al tramonto

11 luglio (POSTI ESAURITI) e 14 agosto, dalle ore 18.15 alle 21.15 con imbarco alle 18.15

Un’apertura serale per godersi il tramonto nella cornice unica della Velarca – la storica casa-barca progettata nel 1959 dallo Studio milanese BBPR (Gian Lugi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti e Ernesto Nathan Rogers) e situata a Ossuccio, sul Lago di Como, di fronte all’Isola Comacina – con un aperitivo all’aperto e intrattenimento musicale live a cura del Lake Como Festival. Non una semplice house-boat, ma un piccolo capolavoro della storia dell’architettura moderna, firmato appunto dagli stessi architetti della Torre Velasca, volutamente richiamata nel nome “Velarca”, tornato al suo originale approdo, dopo il lungo restauro curato dal FAI. L’esperienza si svolgerà in modo informale, senza posti assegnati: l’aperitivo verrà servito in piedi, con coperte sparse nel giardino per vivere al meglio l’atmosfera unica della serata.

Con il Patrocinio del Comune di Tremezzina. Per ulteriori informazioni, prezzi e prenotazioni consultare la sezione “Eventi” del sito: www.velarca.it

Villa del Balbianello a Tremezzina

Aperitivo al tramonto

domenica 13 luglio (POSTI ESAURITI), 10 agosto e 7 settembre, ore 18.30-21

Un’apertura serale per poter godere del tramonto nella splendida cornice di Villa del Balbianello accompagnati da un aperitivo in Loggia Segrè e musica in sottofondo. La Villa sarà accessibile solo via lago. Il biglietto di ingresso comprende trasporto a/r dal pontile dopo il Ristorante – Albergo Plinio, imbarco alle ore 18.30, welcome drink, ingresso al giardino storico della villa e visita libera della Loggia Durini, del Museo delle spedizioni e della Sala di arte primaria, aperitivo con 1 drink a persona (possibilità di acquisto di ulteriori consumazioni in loco), finger-food e primo piatto, gelato servito al tavolo con posto assegnato. L’assegnazione del tavolo è in ordine casuale (interno / esterno Loggia Segré). L’evento si svolge con il Patrocinio del Comune di Tremezzina. Villa del Balbianello è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Per ulteriori informazioni, prezzi e prenotazioni consultare la sezione “Eventi” del sito: www.villadelbalbianello.it