Casa a prima vista, Lago di Como in tv: un milione di budget e 3 proposte per comprare una casa vacanze. Chi ha vinto

Un milione di euro per acquistare una villa o un appartamento sul Lago di Como da trasformare in B&B o casa vacanze. Puntata tutta dedicata al Lario, l’ultima della famosissima trasmissione “Casa a Prima Vista”. Dove, tra l’altro, al posto del collega e amico Gianluca Torre, è comparsa la ‘regina dell’immobiliare sul Lago di Como’, ossia Yasemin Baysal, managing partner dell’agenzia specializza tedesca-internazionale Engel & Völkers.

Protagonista e acquirente della puntata andata in onda su RealTime (oppure a questo link), Manlio, 33 anni originario della Puglia, oggi residente a Pescara, ma già proprietario di 4 case vacanza a cui, per l’appunto, voleva aggiungere una destinazione sul Lago di Como. Con lui in trasmissione, Marcella, 42 anni, ex cantante delle Lollipop che conobbero grande successo – partecipando anche a Festival di Sanremo e Festivalbar – tra 2001 e 2005.

Manlio, aiutato da Marcella, aveva un budget di un milione di euro e chiedeva una sistemazione di almeno 150 metri quadrati, un terrazzo vista lago o un giardino, e – per gli ospiti attesi – almeno 2 camere e 2 bagni. Zone richieste: i borghi affacciati sul Lago di Como oppure il centro di Como città.

Tre le proposte avanzate: Yasemin Baysal ha portato i due protagonisti a Laglio, mostrando loro una soluzione indipendente di 185 metri quadri su 3 livelli, con terrazzo affacciato sul lago, giardino e un monolocale indipendente con accesso al box. Prezzo, 1 milione e 50mila euro (trattabili).

La seconda proposta era invece a Brienno: 145 metri quadrati con sala da pranzo, cucina, 2 camere, 2 bagni e terrazza vista lago per 800mila euro.

Infine, la terza soluzione illustrata a Manlio e Marcella era invece nel centro storico di Como città, poco distante da piazza Duomo: appartamento di 255 metri quadrati indipendente, su 3 livelli (e molte scale), in un palazzo storico ma senza spazi esterni, 3 camere e 3 bagni. Richiesta, 1 milione e 250mila euro.

Alla fine, la scelta di Manlio per aprire la sua prima casa vacanza sul Lago di Como è caduta sulla prima proposta, quella a Laglio.