Cgil, il nuovo segretario generale è Sandro Estelli. Ghirotti e Maietta, due donne nel nuovo direttivo

L’assemblea generale della Cgil lariana ha eletto Sandro Estelli segretario della Camera del Lavoro di Como. Votata anche la segreteria, tutta comasca: Oltre a Estelli, sono state elette Rosaria Maietta, attuale segretaria della Flc Como, e Alessandra Ghirotti, segretaria della Fp Cgil. Come sottolineato dal segretario della Cgil Lombardia Alessandro Pagano, è necessario “avere camere del Lavoro operative e in grado di attivare i territorio, così da essere ancora di più un punto di riferimento”. Nel suo discorso, Estelli, 50 anni, ha sottolineato la propria emozione e ha ripercorso la sua militanza in Cgil, iniziata come delegato sindacale alla Canepa e proseguita come funzionario in Filtea e Filctem, di cui è stato segretario per due mandati. “Tutti quanti dobbiamo sentirci parte di questa casa comune di cui essere orgogliosi. Il sindacato va visto come il luogo in cui incontrare e essere avvicinati dai cittadini e dai lavoratori”. Il titolo del congresso “Il lavoro prepara il futuro” è lo spunto per riflettere su quale tipo di lavoro e futuro si vuole. “Dobbiamo occuparci del benessere non solo attuale, ma anche di quello di domani. Vorrei che le mie due figlie potessero avere la possibilità di trovare un lavoro stabile e un mondo dove sia bello vivere”. Le situazione attuale, condizionata da diversi fattori come il Covid, l’inflazione, la precarietà e la crisi energetica, impongono scelte e percorsi consapevoli, oltre a obiettivi comuni. “Servirà confrontarsi di continuo, con sindaci, istituzioni e associazioni datoriali. Inoltre, in questa fase storica, l’unità del mondo del lavoro è una condizione ineludibile”. Un altro tema toccato riguarda le nuove generazioni: “Uno degli obiettivi è la ricostruzione di una struttura di formazione, aperta anche al rapporto con le scuole”. Sono stati ringraziati, per il lavoro svolto, il segretario uscente Umberto Colombo e i componenti della segreteria passata Matteo Mandressi e Lorena Panzeri.