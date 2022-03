Como, allerta arancione per rischio incendi: “Niente pioggia, vegetazione secca. Pericolo fiamme molto veloci”

La Sala Operativa della Protezione civile di Regione Lombardia, coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha emesso un avviso di allerta arancione per rischio incendi boschivi.

“Le condizioni climatiche e il perdurare dell’assenza di precipitazioni – ha comunicato l’assessore Foroni – potrebbero agevolare lo sviluppo di nuovi inneschi su gran parte delle nostre aree boschive. Attualmente la situazione risulta essere sotto controllo: nelle scorse ore sono stati registrati incendi di dimensioni contenute, tuttora spenti o in bonifica grazie alla tempestività d’azione e perfetta sintonia del nostro sistema di AIB regionale con le squadre dei Vigili del Fuoco e del Corpo Carabinieri Forestale”.

Le aree interessate nelle ultime 24 ore sono situate nei comuni di Villa di Serio, Valgoglio, Vertova e Vedeseta, in provincia di Bergamo; a Morazzone, in provincia di Varese; a Lurate Caccivio, in provincia di Como e sul monte Maddalena, in provincia di Brescia. L’allerta arancione riguarda la zona pedemontana includendo l’Alto Serio, la Valcamonica e la ona del Garda oltre all’Oltrepo’ Pavese. “Si invita la popolazione – ha aggiunto l’assessore – ad adottare comportamenti corretti e a segnalare alle autorità competenti ogni principio di incendio (112 o Sala Operativa di Protezione civile regionale al numero 800.061.160). Un sentito ringraziamento a tutto il personale impegnato negli interventi”. Nel periodo 7-21 marzo 2022 sono stati 47 in totale gli incendi boschivi conclamati (di cui solo 13 caratterizzati da superficie percorsa da fuoco maggiore di 1 ettaro).

L’ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Un vasto campo di alta pressione favorisce condizioni stabili e soleggiate ovunque sul territorio regionale. Si prevede un graduale calo del tasso di umidità dell’aria, con conseguente grado di pericolo per il rischio Incendi Boschivi in generale rialzo. Si sottolinea che le condizioni meteo-climatiche, il perdurare dell’assenza di precipitazioni e l’umidità del combustibile vegetale

in ulteriore diminuzione saranno tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco ELEVATA e una propagazione VELOCE (in particolare nelle zone con codice colore di allerta ARANCIONE). I codici di allerta per i settori in quota sono riferiti ai territori non coperti da neve, mentre sulla Pianura Orientale si limitano alle aree boscate.

IL DOCUMENTO COMPLETO