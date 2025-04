Como, gatti liberi o in colonia, come gestirli? Incontro pubblico con la super specialista di Ats Insubria, data e orario

Un appuntamento imperdibile per chi ama i gatti e, soprattutto, per chi ogni giorno si prende cura di quelli che vivono liberi o in colonia. Mercoledì 23 aprile 2025, dalle 15.30 alle 17.30 presso la Sala Stemmi del Comune di Como (via Vittorio Emanuele II, 97 – accesso da via Bertinelli), infatti, si terrà l’incontro “Le patologie del gatto di colonia. Aspetti sanitari e di gestione delle colonie feline”.​

Relatrice dell’incontro sarà la dottoressa Alice Politi, Dirigente Veterinario di ATS Insubria – Area distrettuale Como, che guiderà un momento formativo rivolto a tutte le persone che gestiscono colonie feline o rifugi, si occupano di gatti liberi o semplicemente vogliono approfondire nozioni fondamentali di primo soccorso veterinario.

“Il taglio della serata sarà informativo, ma soprattutto pratico, per fornire strumenti operativi a chi ogni giorno si occupa di gatti di colonia o di gatti in libertà a partire dal riconoscimento a livello normativo di una colonia felina, fondamentale anche per con l’accesso a fondi pubblici come i contributi regionali per la sterilizzazione – spiega Politi – oltre alla gestione quotidiana delle colonie, approfondiremo poi le patologie più comuni che colpiscono i gatti liberi, come FIV, FELV, micosi, patologie oculari, ma anche traumi da incidenti o aggressioni e capiremo come intervenire in caso di emergenza, nozioni utili anche a chiunque viva con un gatto”​.

Quello della gestione delle colonie di gatti liberi è infatti un tema attuale e sentito: nel 2024, infatti, le colonie feline censite nei Comuni della provincia di Como che fanno parte di Ats Insubria erano 1.879, più della metà rispetto alle circa 3.500 colonie dell’intero territorio di competenza dell’agenzia sanitaria.​

Un numero che testimonia quanto sia diffusa e radicata la presenza di questi animali sul territorio e, di conseguenza, quanto sia importante un corretto approccio sanitario e gestionale dal momento che si stima che i gatti di colonia abbiano un’aspettativa di vita nettamente inferiore rispetto ai gatti domestici (4/8 anni contro una media di 15/20 anni) soprattutto a causa delle malattie infettive, che rappresentano una delle principali cause di mortalità tra i felini liberi.

“L’obiettivo è quello di favorire l’acquisizione di conoscenze relative alle patologie più frequenti – continua Politi – ma anche di sviluppare competenze essenziali per la gestione sanitaria delle colonie feline, in un’ottica di benessere sia per gli animali che per le comunità in cui vivono”.​ Il corso è aperto a tutti, in particolare a volontari, responsabili di rifugi e oasi feline, ‘gattare’ di quartiere e cittadini che vogliono contribuire in modo consapevole alla cura dei gatti liberi.​ La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione compilando la modulistica pubblicata sul sito ats-insubria.it e inviandola a: dipartimento.veterinario@ats-insubria.it ​

L’iniziativa è promossa da ATS Insubria – Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, Servizio di Igiene Urbana Veterinaria, con il patrocinio del Comune di Como e del Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia.