Como, rinnovati i vertici del Panathlon: tra conferme e novità, tutti i nomi. E quest’anno si celebra il 70mo

Il Panathlon Club Como ha rinnovato i suoi organi. L’assemblea elettiva, presieduta dall’avvocato Claudio Bocchietti ha riconfermato per un altro biennio alla presidenza del club Edoardo Ceriani. Riconfermati anche 7 dei 9 consiglieri, Davide Calabrò, Niki D’Angelo, Gianluca Giussani, Luciano Sanavio, Claudio Vaccani, Fabio Volonté e Roberta Zanoni. Due le new entry, Fabio Gatti e Umberto Vercellini . Il Consiglio direttivo si completa con Achille Mojoli, Past president. Il Collegio di revisione contabile potrà contare ancora su Rodolfo Pozzi, Erio Molteni e Giovanni Tonghini. Il Collegio Arbitrale, su Claudio Bocchietti, Pierantonio Frigerio e Tomaso Gerli.

Spiegano: “Alla presenza del Governatore dell’Area 2-Lombardia del Panathlon Distretto Italia, Attilio Belloli, il Presidente Ceriani ha ricordato le attività che hanno qualificato l’impegno del club nel 2023, grazie a un Consiglio propositivo e attivo e alle dieci commissioni che hanno operato con vera efficacia. Interesse particolare dei soci si è rivolto alle iniziative programmatiche per questo 2024, che celebrerà la ricorrenza dei settant’anni dalla sua fondazione”.

E ancora: “La ripresa dei service nella Scuola, che nella passata stagione ha suscitato rinnovato entusiasmo, continuerà promovendo la diffusione dei valori fra gli studenti. Sarà attivato un nuovo service etico ed ecologico: obiettivi saranno laghi, fiumi e impianti, dove lo sport si pratica. Si rafforzerà l’attenzione verso le persone con disabilità e il mondo paralimpico, perché nessuno si senta mai “ultimo”. L’impegno culturale si concretizzerà pure attraverso libri, pubblicazioni, un calendario, per celebrare anche settant’anni di vita della città e del territorio. Saranno riconfermati i service della Giornata delle targhe etiche, che vede enti e associazioni sottoscrivere le Carte etiche del Panathlon, quello della Giornata del Fair Play e il Premio Giovani per ragazzi o ragazze esemplari nel saper coniugare studio e sport, tre fiori all’occhiello che il Panathlon Como può vantare con orgoglio. Una novità annunciata, con uno sguardo attento al bilancio, sarà la costituzione di una Dote Panathlon, da rendere possibilmente permanente, per aiutare persone e associazioni nella loro attività”.