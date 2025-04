Il centro storico di Como diventa dolcissimo, ecco Il sabato del miele: laboratori, musica, itinerari e degustazioni

Sabato 12 aprile, dalle ore 15:00 alle 18:00, il centro di Como – precisamente tra Piazza Grimoldi e il Broletto – si animerà con il primo appuntamento de “Il Sabato del Miele”, trasformandosi in un grande alveare urbano ricco di attività per tutte le età. Questo evento inaugurale dà il via a un calendario mensile di iniziative promosse dal Comune di Como, in veste di ente capofila del DUC (Distretto Urbano del Commercio). Il DUC è una realtà dinamica impegnata nella valorizzazione del territorio lariano all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione.

In Piazza Grimoldi, i più piccoli saranno protagonisti di divertenti laboratori creativi, imparando a dipingere e decorare il proprio uovo pasquale con pennelli, colori vivaci e materiali originali. Non mancherà l’entusiasmante Staffetta del Miele, una gara all’insegna della sostenibilità in cui bambini e bambine si sfideranno nel trasportare simbolici “rifiuti-nettare” lungo un percorso speciale, sensibilizzandoli sull’importanza cruciale del riciclo.

Questo “Sabato del Miele” è solo il primo di tre appuntamenti imperdibili che, tra la primavera e l’inizio dell’estate, porteranno nuova energia nel cuore di Como. Il secondo evento è in programma per sabato 24 maggio, sempre dalle 15:00 alle 18:00, mentre l’ultimo animerà il pomeriggio di sabato 28 giugno. Questi incontri offriranno un mix coinvolgente di attività per bambini e adulti, tra cui laboratori didattici e creativi, musica dal vivo e degustazioni di deliziosi prodotti tipici del territorio lariano.

Il culmine di questo calendario di eventi sarà “Il Sentiero del Miele”, una grande festa che si terrà sabato 28 giugno e che trasformerà Piazza Perretta e l’intera città in un vivace palcoscenico. Un pomeriggio aperto a cittadini, turisti e a chiunque desideri vivere un’esperienza unica, immersa nella bellezza, nella natura e nei sapori autentici del territorio comasco. L’evento sarà un’occasione speciale per scoprire le eccellenze locali, con incontri stimolanti con esperti e produttori, degustazioni guidate, coinvolgente musica e preziosi momenti di condivisione. Sarà un invito a passeggiare tra i giardini urbani riqualificati, a riscoprire il fascino dei negozi del centro storico e a dialogare insieme sui temi cruciali della sostenibilità e del futuro della città. Un’opportunità per vivere Como sotto una nuova luce: più verde, accogliente e partecipata.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio e ambizioso programma di rigenerazione verde promosso con passione dal Comune di Como. Il programma prevede interventi mirati alla creazione di nuovi giardini e aree fiorite in punti strategici della città, come il suggestivo parco Tokamachi, l’iconico viale Geno, la centrale Piazza Vittoria e la tranquilla area verde di via Balestra. Questi spazi urbani sono stati trasformati in veri e propri poli di attrazione, valorizzando il verde cittadino e favorendo al contempo la nascita di un commercio esperienziale. Questo modello innovativo invita cittadini e visitatori a scegliere Como non solo per lo shopping, ma per immergersi nelle bellezze del paesaggio, godere della natura nel cuore della città e riscoprire il piacere autentico della socialità all’aria aperta. Il percorso di rigenerazione si completa con l’installazione strategica di alveari urbani per la produzione di miele locale, un simbolo tangibile di una città che abbraccia la sostenibilità e l’accoglienza.

L’obiettivo primario de “Il Sentiero del Miele” non è unicamente quello di rinnovare il rapporto vitale tra la città e la natura circostante, ma anche di offrire ai residenti un autentico viaggio di scoperta tra le peculiarità uniche di un centro storico che, con orgoglio, è tra i pochi in Lombardia a conservare ancora ben visibile l’antica e affascinante struttura romana a cardo e decumano. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per riconnettersi con un territorio che attrae ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo, ma che deve affrontare con consapevolezza la sfida cruciale dell’overturism, con i suoi inevitabili riflessi sulla qualità della vita dei cittadini.

Carlo Montisci, manager del DUC di Como, sottolinea con chiarezza: “Il tessuto commerciale della città di Como è robusto e in salute, ma come in tutte le località turistiche rischia di scivolare nella monocultura, con un’esplosione di attività legate all’accoglienza a discapito di altre altrettanto importanti per i residenti. È dunque importantissimo intraprendere azioni per stimolare un rapporto efficace tra abitanti e commercio di prossimità, anche rafforzando attività e adesioni al DUC”.

In questo contesto, l’alveare urbano assume una potente valenza simbolica, diventando una metafora di un tessuto urbano e commerciale concepito come un vero e proprio ecosistema. Un sistema che può crescere e prosperare unicamente grazie al contributo attivo di tutti i suoi componenti. Un organismo vivo e vitale in cui anche la più piccola attività commerciale svolge un ruolo essenziale nel preservare le peculiarità uniche del centro città.

Su questo fronte, si registra un incoraggiante aumento del numero di commercianti comaschi che stanno aderendo con entusiasmo al DUC. La campagna di adesioni gratuite, accessibile attraverso il sito https://www.cittadicomo.it/, rimarrà sempre aperta per accogliere nuove adesioni. Le imprese che desiderano partecipare attivamente alle iniziative de “Il Sentiero del Miele” sono invitate ad aderire entro la prossima data del 25 aprile.

Per ottenere maggiori informazioni relative al Distretto Urbano del Commercio di Como, al marchio distintivo “Città di Como” e alle entusiasmanti iniziative in programma nelle prossime settimane, è possibile consultare il sito web ufficiale: https://www.cittadicomo.it/.

Il Sentiero del miele – Gli eventi in programma

Sabato del miele (Edizione di Pasqua)

Sabato 12 Aprile

Ore 15-18

Piazza Guido Grimoldi

Laboratorio Dipingi il tuo uovo

La Staffetta del Miele

Sabato del miele (Festa di primavera)

Sabato 24 Maggio

Ore 15-18

Piazza Guido Grimoldi

Laboratorio Crea il tuo fiore di carta

La Staffetta del Miele

Il Sentiero del miele

Sabato 28 Giugno

Ore 15-18

Piazza Perretta

Scopri le tappe del Sentiero del miele

Musica dal vivo, degustazioni di prodotti tipici, workshop per famiglie e bambini, coinvolgimento produttori locali

DUC – Distretto Urbano del Commercio di Como

Il Distretto Urbano del Commercio della Città di Como è uno strumento di governance dedicato a realizzare progetti per lo sviluppo armonico del commercio e dell’artigianato. La Cabina di Regia discute delle principali criticità del comparto e traduce queste esigenze in progetti. Attraverso la collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni di categoria e operatori economici, il DUC promuove iniziative per rafforzare l’attrattività del centro storico, sostenere le attività locali e favorire una gestione condivisa degli spazi urbani. Tra gli ambiti di intervento rientrano la rigenerazione urbana, il miglioramento dell’esperienza di acquisto, la valorizzazione del tessuto commerciale e la promozione di eventi che animano la città in un’ottica di sostenibilità e coesione sociale.