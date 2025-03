Como, Varese, Ticino: la grande alleanza per un immenso patrimonio naturale da proteggere

Il progetto SINTAB – Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità, finanziato dal programma INTERREG 2021-2027, si inserisce nel contesto di un’azione congiunta per ridurre l’inquinamento, proteggere la natura e tutelare la biodiversità nelle aree transfrontaliere Italia-Svizzera. L’Obiettivo Specifico OS 2.7 del Programma europeo è chiaro e ambizioso: rispondere alle sfide ambientali contemporanee con approcci innovativi e soluzioni condivise tra le Amministrazioni locali, promuovendo la cooperazione tra territori e rafforzando le capacità di gestione delle risorse naturali.

Strategia e Attività del Progetto

Il progetto SINTAB si concentra su tre assi strategici: la gestione delle aree umide di confine, la lotta alle neofite invasive nei corsi d’acqua e la salvaguardia della biodiversità transfrontaliera. L’analisi e il monitoraggio delle neofite invasive nei torrenti Bevera, Lanza e Laveggio sono un primo passo fondamentale per sviluppare protocolli transfrontalieri condivisi che permettano una gestione efficace delle specie vegetali aliene che minacciano questi ecosistemi.

Monitoraggi per lo sviluppo di protocolli condivisi saranno realizzati anche sulle specie vegetali e animali delle aree umide presenti nei PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) della Bevera e del Lanza – che ricadono rispettivamente nell’ATE (Ambito Territoriale Ecosistemico) del Parco Campo dei Fiori e del Parco Pineta -, e sul territorio di confine svizzero; parte del progetto prevede anche la riqualificazione di alcune di queste aree umide per preservarne la biodiversità e migliorarne la fruizione.

Riqualificazione

A questi obiettivi di cooperazione transfrontaliera per la tutela della biodiversità, si aggiungono azioni di riqualificazione delle aree danneggiate da eventi climatici estremi, come il Giardino Montano alla Cittadella della Scienza situato nel Parco Campo dei Fiori a Varese, nonché l’implementazione dell’attrezzatura dell’Osservatorio Schiaparelli per i rilievi dei cambiamenti climatici. Al Comune di Cantello invece è prevista la realizzazione di un bioparco con giardino della biodiversità, che si affiancherà a interventi di recupero e pulizia della rete sentieristica tra Ligurno e Rio dei Gioghi, con azioni che contrastino l’inquinamento da rifiuti solidi locale. Nel progetto ANCI Lombardia ha il ruolo di formare e informare le amministrazioni locali dei PLIS e del Cantone, oltre agli altri Enti coinvolti nella tutela ambientale. Non mancheranno infatti workshop ed eventi di sensibilizzazione rivolti non solo ad amministratori e tecnici, ma anche alla cittadinanza.

Focus On

Una delle infrastrutture innovative del progetto è il Pineta Hub del capofila Parco Pineta, un centro di studio per la biodiversità transfrontaliera che sarà realizzato a Castelnuovo Bozzente, di fianco alla nuova sede del Parco – ora in costruzione – e che ospiterà attività di ricerca, formazione e sensibilizzazione.

Partner, Organizzazioni associate e Beneficiari. SINTAB coinvolge un ampio partenariato che comprende Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (capofila italiano), il Parco Campo dei Fiori, il Comune di Cantello, ANCI Lombardia e il capofila svizzero CSD Ingegneri SA, società privata di riferimento per l’ingegneria ambientale in Canton Ticino. Al partenariato di progetto si aggiungono poi alcune Organizzazioni associate, come l’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienze Teoriche Applicate -, la Provincia di Varese, il Comune di Varese, la LIPU ODV e la Società Astronomica GV Schiaparelli ODV, che supporteranno l’implementazione delle attività sul campo – anche grazie alla costituzione di un comitato di pilotaggio -, nonché la comunicazione e disseminazione dei risultati. I beneficiari diretti delle attività in programma includono sia le amministrazioni locali che gestiscono il patrimonio naturale – grazie alla creazione di banche dati e protocolli di gestione condivisi -, sia la cittadinanza, che sarà coinvolta in attività formative e beneficiata da un miglioramento delle infrastrutture verdi.

Monitoraggio e Sostenibilità. Il progetto SINTAB non si limita all’implementazione di protocolli di gestione e monitoraggio per le aree umide e le specie invasive transfrontaliere, ma prevede un monitoraggio continuo nel tempo anche ex post, per valutare l’efficacia delle azioni intraprese e correggere quelle migliorabili: un lavoro continuo che sarà possibile grazie alla costruzione di una rete di organizzazioni pubbliche e private che partecipano al progetto. Inoltre, i dati sulla flora e fauna raccolti saranno pubblicati su piattaforme open-source regionali, favorendo la condivisione delle informazioni e il loro utilizzo per lo studio continuo e la gestione del territorio tra la Regione Lombardia e il Canton Ticino.

Il Futuro della Biodiversità Transfrontaliera. Il progetto SINTAB, della durata di 30 mesi, mira a creare una rete di collaborazione transfrontaliera per affrontare le sfide ambientali e promuovere una maggiore consapevolezza ecologica. La sinergia tra i partner italiani e svizzeri sarà essenziale per trattare temi come la biodiversità, la gestione delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici, rafforzando al contempo i legami tra i territori e le comunità locali. Con SINTAB, la protezione dell’ambiente diventa una responsabilità condivisa e un’opportunità di crescita per le future generazioni. Guardando al futuro, il progetto favorirà la costruzione di un legame duraturo tra Italia e Svizzera. La cooperazione su temi ambientali diventa una risorsa fondamentale per affrontare le sfide globali, promuovendo un impegno comune che va oltre i confini nazionali e che unisce le comunità in un progetto di sostenibilità e innovazione.

SINTAB rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile, in cui la collaborazione tra i territori e le persone si traduce in azioni concrete per la tutela dell’ambiente e il benessere delle generazioni future.