Dal gruppo comasco leader nella moda di lusso 640 metri di tessuto per uno spettacolo speciale (e sostenibile)

Gentili Mosconi – Società Benefit e gruppo comasco leader nel mercato della moda di lusso, attivo nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti naturali a servizio dei principali player internazionali del mondo luxury, quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – sostiene Opera domani, il progetto di Opera Education-Teatro Sociale di Como AsLiCo, che nel 2026 celebrerà la sua 30a edizione: un traguardo unico nel panorama culturale italiano, reso possibile anche grazie al sostegno del Ministero della Cultura, di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo.

Il Gruppo conferma il proprio impegno a favore della sostenibilità, della cultura e della responsabilità sociale mettendo a disposizione oltre 640 metri di tessuto per la realizzazione dei costumi dello spettacolo “Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio”, opera civica contemporanea dedicata ai temi del cambiamento climatico e dello scioglimento dei ghiacciai.

Francesco Gentili, Presidente della Società Benefit Gentili Mosconi, ha dichiarato: «Essere una Società Benefit significa assumersi una responsabilità concreta nei confronti del contesto in cui operiamo. Il territorio e la cultura sono elementi fondanti per lo sviluppo sostenibile e per il benessere delle comunità, oltre che parte integrante dell’identità del nostro Gruppo. Crediamo che le imprese abbiano il dovere di contribuire attivamente alla valorizzazione del patrimonio creativo».

L’opera debutterà a Venezia in prima nazionale al Teatro Malibran, dal 29 gennaio al 4 febbraio, sotto la regia di Lorenzo Ponte, e rientra inoltre nel programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Lo spettacolo affronta un tema di grande attualità e urgenza, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere attivamente le giovani generazioni, con un linguaggio adatto ai bambini ma pensato per un pubblico di tutte le età. E a maggio, l’opera civica andrà in scena al Teatro Sociale di Como – AsLiCo.

«Siamo felici e onorati della collaborazione con Gentili Mosconi, perché condividiamo principi e valori profondamente affini: l’artigianalità, la creatività, l’attenzione alla qualità produttiva e la responsabilità verso l’ambiente e la comunità che ci circonda. Gentili Mosconi non solo ha donato i tessuti, utilizzati in modo sostenibile, ma ci ha anche affiancato con competenze e consigli per il loro utilizzo artistico, contribuendo in modo determinante alla creazione di costumi pienamente integrati nella progettualità di Piccolo Orso» ha commentato Barbara Minghetti, Ideatrice e curatrice dei progetti Opera Education e Vicepresidente del Teatro Sociale di Como AsLiCo.

Fin dalla fase di ideazione, il progetto è stato caratterizzato da una solida impostazione scientifica, grazie alla collaborazione con l’Istituto di Scienze Polari, che ha fornito contenuti, metodologie e approfondimenti utili allo sviluppo del libretto e della messa in scena.