Covid, i dati a Como: 1.327 nuovi contagi. In Lombardia salgono decessi e ricoveri

Dati in risalita per quanto riguarda il Covid in Lombardia e a Como anche se va tenuto presente un aspetto nel valutarlo. L’assessorato al Welfare della Regione Lombardia ha infatti chiarito che negli ultimi due giorni si è verificato un errore di registrazione, dunque occorre sommare i dati regionali forniti ieri (+2.375) e oggi (+25.132) spalmandoli su due giorni. Significa che l’incremento è stato di circa 13.700 casi al giorno. Stesso concetto è applicabile alle singole province.

Tornando alle cifre con questa necessaria premessa, a livello regionale, a fronte di 84.452 tamponi effettuati, oggi sono 25.132 i nuovi positivi (29,7%) con 9 decessi, 4 ricoveri in più in terapia intensiva e 17 nei reparti ordinari. A Como i contagi sono saliti a 1.327.

I dati di oggi nel dettaglio:

i tamponi effettuati: 84.452, totale complessivo: 38.605.297

i nuovi casi positivi: 25.132

in terapia intensiva: 21 (+4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 854 (+17)

i decessi, totale complessivo: 40.816 (+9)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 9.212 di cui 3.779 a Milano città;

Bergamo: 1.675;

Brescia: 2.700;

Como: 1.327;

Cremona: 700;

Lecco: 871;

Lodi: 521;

Mantova: 998;

Monza e Brianza: 2.348;

Pavia: 1.544;

Sondrio: 309;

Varese: 2.175.