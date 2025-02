Due perle assolute del Lago di Como nella top 30 dei borghi italiani più amati

Negli ultimi anni è sempre più in voga la tendenza di fare vacanze non solo nelle grandi città ma anche e soprattutto nei piccoli centri, talvolta addirittura piccolissimi, e nel Belpaese di piccoli centri incantevoli da visitare c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ma quali sono quelli più ricercati online? Holidu , portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle 30 località italiane con meno di 5000 abitanti più ricercate online dagli italiani , indicando il volume di ricerca medio mensile, il numero di abitanti nonché il prezzo medio delle case vacanze a notte per ciascuna località analizzata.

Tra queste spicca anche il Lago di Como con Bellagio in tredicesima posizione e Varenna in diciottesima (qui la classifica completa).

Maratea al top con San Vito Lo Capo e Positano a completare il podio

Maratea, la perla lucana, conquista il primo posto in questa speciale graduatoria con oltre 111 mila ricerche medie mensili. Segue al secondo posto San Vito Lo Capo , una delle mete balneari più amate della Sicilia, con quasi 92 mila ricerche. Al terzo gradino del podio si piazza Positano , che sale di due posizioni rispetto all’anno scorso, sfiorando le 91.500 ricerche. Subito fuori dal podio troviamo Portofino, che perde una posizione ma resta una delle località più esclusive d’Italia con oltre 91 mila ricerche, mentre Amalfi guadagna due posti e chiude la top 5. Favignana, prima nel 2024, scende al sesto posto, seguita da Sperlonga e Courmayeur, che ha subito una leggera flessione rispetto allo scorso anno. La top 10 si chiude con Pienza e Bormio, due mete molto apprezzate rispettivamente in Toscana e Lombardia.

Le variazioni della classifica rispetto al 2024

Rispetto all’anno precedente, la classifica conferma molte delle località più amate, ma con alcune variazioni significative nelle posizioni. Maratea fa un balzo in avanti, scalzando Favignana dal primo posto. Positano e Amalfi guadagnano terreno, mentre Portofino e Courmayeur arretrano leggermente. Tra le nuove entrate si segnalano Castel Sant’Angelo, Peccioli, Varenna e Malcesine, che si fanno spazio tra le mete più cercate del 2025. Anche Moena e San Teodoro registrano un importante incremento di interesse, salendo nella graduatoria.

Lombardia ancora la regione più rappresentata, seguono Toscana, Lazio e Puglia

Anche nel 2025 la Lombardia si conferma la regione più rappresentata con ben sei località in classifica: si tratta di Bormio (decima), Bellagio (tredicesima), Limone sul Garda (sedicesima), Varenna (diciottesima), Ponte di Legno (ventiquattresima) e San Pellegrino Terme (venticinquesima).

Seguono Toscana, Lazio e Puglia , tutte con 3 località presenti. La Toscana piazza Pienza (nona), Peccioli (quattordicesima) e Pitigliano (diciannovesima), mentre il Lazio conta Sperlonga (settima), Castel Sant’Angelo (dodicesima) e Ponza (diciassettesima). La Puglia, invece, vede in classifica Castel del Monte (ventisettesima), Isole Tremiti (ventottesima) e Peschici (ventinovesima). Anche il Trentino-Alto Adige mantiene tre località nella graduatoria con Moena, Canazei e Andalo.

Due località ciascuna per Sicilia e Campania: per la Sicilia oltre a San Vito Lo Capo al secondo posto, anche Favignana al sesto posto, invece per la Campania entrambe le località sono in top 5 con Positano terza e Amalfi quinta.

8 invece le regioni con una sola località a testa nella graduatoria: la Basilicata con Maratea al primo posto, la Liguria con Portofino al quarto posto, la Valle d’Aosta con Courmayeur ottava, l’Abruzzo con Roccaraso undicesima, il Piemonte con Stresa al quindicesimo posto, la Sardegna con San Teodoro al ventiduesimo posto, il Veneto con Malcesine in ventitreesima posizione e infine Scilla per la Calabria in trentesima posizione.

Quali sono i prezzi delle case vacanza in queste destinazioni?

Sebbene molte di queste località abbiano una popolazione residente contenuta, i prezzi degli alloggi turistici variano considerevolmente. Le mete più esclusive, come Positano e Portofino , restano tra le più costose con tariffe medie rispettivamente di 814 euro e 423 euro a notte. Anche Amalfi e Courmayeur si confermano tra le destinazioni più dispendiose, con 317 e 300 euro a notte.

Per chi cerca soluzioni più economiche, alcune località offrono prezzi decisamente più accessibili: Peschici e Scilla restano tra le più convenienti con circa 101 e 128 euro a notte, mentre Castel del Monte si conferma la meta più economica della classifica con una media di 100 euro a notte. Anche Pitigliano e Peccioli offrono soggiorni a prezzi contenuti, rispettivamente a 119 e 134 euro per notte, confermandosi ottime opzioni per chi desidera una vacanza suggestiva senza spendere una fortuna.