Como compra tutto: altro acquisto da 17 milioni e sono 32 già spesi sul mercato in 12 giorni

Altro acquisto da (si dice) circa 17 milioni di euro: è un Como veramente senza freni sul mercato di gennaio. Che più che di riparazione, sembra assumere i contorni della rifondazione. Nella serata di domenica 12 gennaio, infatti, il club lariano ha dato l’ennesimo clamoroso annuncio della propria campagna acquisti di inizio anno. E’ stato dunque ufficializzato il tesseramento del 24enne francese Maxence Caqueret, bandiere del Lione dove ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2019 e dove ha sempre militato guadagnandosi un ruolo di rilievo agli Europei Under-19. Da allora ha collezionato oltre 147 presenze in Ligue 1.

“Sono molto felice di essere entrato a far parte di questo club, che ha un grande progetto in via di sviluppo. Sento che abbiamo tutto ciò che serve per migliorare e progredire. Sono quindi molto contento di essere qui in questa bellissima città – le sue prime parole – È la prima volta che lascio il mio vecchio club, il Lione, quindi è un grande passo per me, qualcosa di nuovo, ma mi sento pronto. Sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura.

“Ho avuto modo di parlare con l’allenatore, Fàbregas, che mi ha convinto subito e mi ha spiegato molto bene il progetto del club – ha aggiunto Caqueret – inoltre, la sua incredibile carriera come centrocampista ha giocato un ruolo importante nella mia decisione. Desidero ringraziare i tifosi per il loro sostegno, ho visto che molti di loro erano entusiasti del mio arrivo, lo apprezzo molto. Non vedo l’ora di conoscerli tutti e di lavorare insieme per vincere tante partite con la maglia del Como”.

In merito all’ingaggio di Maxence Caqueret, Cesc Fàbregas ha dichiarato: “Maxence è un giocatore versatile e ha la capacità di dettare il ritmo del gioco. La sua esperienza ai massimi livelli del calcio europeo contribuirà a rafforzare il nucleo della nostra squadra. Lo conosco e ho seguito la sua carriera nel corso degli anni, per questo siamo molto felici di averlo con noi”.

Come si diceva, questo è il terzo grande colpo dei lariani dall’apertura del mercato di gennaio a oggi. In soli 12 giorni, infatti, erano già stati ufficializzati gli acquisti del portiere Jean Butez a titolo definitivo (3 milioni all’Anversa) e l’attaccante Assane Diao, approdato al Sinigaglia per la spesa record (almeno nella storia comasca) di 12 milioni di euro. Entrambi, peraltro, hanno già esordito in Serie A nel match a Roma con la Lazio finito 1-1.

Per chiudere, si attende l’esito della trattativa che nei giorni scorsi sembrava a un passo dalle firme per Ivan Fresneda, ventenne difensore dello Sporting Lisbona, cresciuto nientemeno che nel Real Madrid e poi passato nel Real Valladolid, con cui sarebbe già stato trovato l’accordo (prestito con obbligo di riscatto attorno ai 10 milioni).