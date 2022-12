Elezioni regionali lombarde, ora è ufficiale: si voterà il 12 e il 13 febbraio

Adesso è ufficiale, si voterà per le prossime elezioni regionali il 12 e 13 febbraio 2023. Le urne saranno aperte tutta la giornata di domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio fino alle 15. Oltre alla Lombardia alle urne anche gli elettori del Lazio.Subito dopo scatteranno le operazioni di spoglio elettorale per conoscere l’esito della consultazione. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri.

Le liste dei candidati andranno dunque – in base al regolamento elettorale regionale – ufficializzate tra il 30esimo e il 29esimo giorno precedente alla data del voto.

Come noto per il centrodestra si candiderà l’attuale presidente Attilio Fontana. Per il terzo polo ci sarà invece Letizia Moratti. Per il centrosinistra correrà invece Pierfrancesco Majorino. In ultima, la candidata del Nuovo Partito Socialista Priscilla Salerno. Dal Movimento 5 Stelle ancora nessuna indicaizone.