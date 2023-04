Erba, taglio del nastro per la Polizia locale in stazione. I giovani de Lo Snodo: “Ci hanno tolto spazio ma non ci fermiamo”

La politica taglia il nastro, i giovani dicono no. E’ il doppio racconto della giornata di oggi a Erba e non è una vicenda nata stamane ma si dipana da tempo. La decisione di aprire un presidio di Polizia Locale alla stazione del paese ha ridotto gli spazi dedicati all’associazione di giovani LoSnodo. Quindi oggi l’inaugurazione, ecco quanto racconta il deputato Eugenio Zoffili, Vice Coordinatore regionale della Lega Lombarda, Capogruppo Lega Salvini Premier in Consiglio comunale a Erba e Presidente della Commissione comunale Sicurezza:

“Oggi è un giorno importante per la città di Erba. Con orgoglio ed emozione questa mattina abbiamo inaugurato il nuovo Ufficio di Polizia Locale presso la nostra stazione. Ringrazio il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno On.Nicola Molteni e tutte le Autorità presenti, ma soprattutto i moltissimi cittadini intervenuti che saranno i fruitori principali di questo nuovo servizio che ho tanto voluto e per il quale ho lavorato senza sosta per oltre due anni, in particolare con le donne e uomini della Lega erbese.

Ed ecco l’immediata replica dei ragazzi:

Anche dopo l’apertura del presidio di polizia locale al piano terra della propria sede in stazione ad Erba, l’Associazione Lo Snodo non si ferma e prosegue con le sue attività. Continuiamo a credere che l’ufficio di polizia locale, che resterà aperto poche ore alla settimana, non sia la soluzione per risolvere il tema sicurezza in stazione e nella città di Erba. Noi giovani dell’Associazione Lo Snodo sosteniamo da sempre che per una stazione più sicura – oltre ai controlli mobili delle forze dell’ordine – sia necessario animarla e viverla quotidianamente con attività ed eventi.

L’ufficio di polizia locale presso la nostra sede riduce quegli spazi nati per accogliere i giovani e la comunità. Con l’apertura dell’ufficio dei vigili, la capienza degli spazi della stazione passa da 90 a 50 persone e così non avremo più lo spazio per organizzare (anche in collaborazione con le 30 associazioni con cui siamo in rete) attività che richiamano molte persone. Anche la sala studio che sta procedendo con successo subirà un rallentamento. Sottolineiamo nuovamente il sostegno alla polizia locale, a cui rinnoviamo la disponibilità a una collaborazione positiva per il bene del territorio. Con l’obiettivo di animare la stazione, il mese di aprile (così come avviene ormai da mesi) sarà ricco di varie proposte targate Lo Snodo dedicate ai giovani e alla comunità del territorio erbese. Continua l’apertura dell’aula studio, che sarà aperta tutti i giorni della settimana, per un totale di 70 settimanali. Il lunedì e il martedì dalle 9.30 alle 18.30 e dalle 21 alle 23, il mercoledì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 18.30, il venerdì dalle 9.30 alle 14.30 e la domenica dalle 14.30 alle 18.30. Per alcuni giorni anche in orari serali. In questi primi mesi del 2023 hanno usufruito dell’aula oltre 170 ragazze e ragazzi. Il primo evento del mese sarà domenica 2 aprile. Per tutta la giornata, dalle ore 10 alle ore 23, insieme a La Gilda dei Giocatori e il Circolo Scacchi Arrocco Lungo, organizziamo una giornata di giochi in scatola e scacchi. Dal 3 aprile sarà allestita in stazione la mostra di dodici opere di Riccardo Gaffuri e visitabile durante gli orari di apertura dell’aula studio. È prevista per sabato 15 aprile la visita guidata della mostra. Giovedì 13 aprile dalle ore 18.30, invece, ci sarà un momento di dialogo partendo dalla lettura di alcuni libri sul tema del rapporto fra genitori e figli. Martedì 18 aprile ore 21 in stazione torna un appuntamento di Raccontami una tesi. Mercoledì 26 aprile partirà invece un corso di Stand-up Comedy.