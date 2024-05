Fiera del Libro di Como: i numeri record del 2023, ritorno ad agosto e una Fondazione in vista

Audizione in Commissione Cultura al Pirellone, oggi, per la Fiera del Libro di Como giunta quest’anno alla 72esima edizione. Sono intervenuti il Presidente di Confesercenti Como Claudio Casartelli, il Presidente della Fiera del Libro Alessio Rimoldi e il Direttore Operativo Luca Marchiò. L’ultima edizione svolta nel 2023 ha registrato oltre 30mila visitatori e 100 conferenze e incontri con gli autori. La prossima edizione si svolgerà dal 24 agosto all’8 settembre nella grande tensostruttura di 750 mq collocata in Piazza Cavour e sarà come tradizione totalmente gratuita.

Come hanno spiegato i promotori, le risorse provengono esclusivamente da sponsor privati e contributi pubblici. L’edizione 2024 ha già ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia mentre per il contributo si resta in attesa degli esiti del bando cui i promotori hanno partecipato. E’ intenzione degli organizzatori rendere stabile per tutto l’anno la struttura di supporto all’evento e a tale scopo è in progetto la costituzione di una fondazione nella quale coinvolgere stabilmente gli enti locali (in primis Comune, Camera di Commercio e Regione) in ragione dell’importante ritorno economico e d’immagine che l’evento assicura al territorio.

A seguito dell’esposizione oltre alla presidente Anna Dotti (FdI) e al vicepresidente Sergio Gaddi (Forza Italia) sono intervenuti i consiglieri Luca Paladini (Patto Civico) e Angelo Orsenigo (PD) esprimendo unanime e convinto apprezzamento per la manifestazione e assicurando il proprio impegno affinchè Regione Lombardia eroghi risorse il più possibile in linea con le passate edizioni nonostante i tagli alle spese correnti effettuati nel 2024.