Fine emergenza covid ma Bertolaso resta in Regione. Fontana: “Come mio consulente”

“Desidero ringraziare, anche a nome di tutti i lombardi, Guido Bertolaso”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricordando che “oggi, con la fine dello ‘stato di emergenza’, cessa il suo incarico di coordinatore della campagna vaccinale”.

“Come lui stesso mi ha confermato a più riprese – prosegue Fontana – il suo impegno per i lombardi non verrà mai meno, così come immutato rimane il suo ruolo di consulente del presidente”. “Grazie Guido – conclude il governatore – per la competenza e l’impegno che hai fin qui dedicato alla nostra Lombardia”.