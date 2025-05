Frontalieri, clamoroso no alla tassa sulla salute: “Noi non la applicheremo. Ma la Lombardia vuole i 100 milioni”

Clamorosa spallata alla tassa sulla salute sui frontalieri da parte di Regione Piemonte. A darla in termini inequivocabili, in un’intervista concessa a VCO Azzurra Tv, a margine di un’assemblea promossa da Unia a Domodossola, è stato il sottosegretario della Regione Piemonte, Alberto Preioni. Cosa non trascurabile, esponente della stessa Lega che guida Regione Lombardia.

Preioni ha premesso che i circa 8mila frontalieri del Verbano Cusio Ossola “sono una grande risorsa per l’economia del territorio”.

Poi spazio ai numeri, per sottolineare il peso sostanzialmente trascurabile o poco più dei presunti introiti della tassa sulla salute nel caso in cui lo Stato la rendesse effettiva: “L’eventuale entrata in vigore per la nostra Regione varrebbe circa 10 milioni di euro, ma Regione Piemonte spende 12 miliardi in sanità. Dunque non sarebbero quei 10 milioni a cambiare la situazione”. Subito dopo una frase nettissima: “Se lo Stato non ci obbliga, perché la legge è statale e non regionale, il Piemonte non ha alcuna questione economica per applicare questa tassa“.

Poi ecco il mirino puntato su Regione Lombardia: “Non nego che c’è una spinta a livello lombardo, dove i frontalieri sono 80mila tra Como, Varese e Sondrio e la tassa sulla salute varrebbe 100 milioni di euro. E quindi dall’asse lombardo stanno spingendo perché questa tassa entri in vigore. Cosa succeder? Non lo so”.

Il sottosegretario piemontese della Lega poi ha rivendicato che “come ha detto il presidente Cirio (Forza Italia, ndr), se noi potremo come Regione non mettere una nuova tassa, non la metteremo. Anche perché noi siamo il partito della flat tax, del diminuire le tasse, del dare libertà agli imprenditori. Il fatto di avere 8mila persone che si fanno il mazzo e che guadagnano 2-3 volte le cifre italiane è comunque positivo perché ci sono riscontri innegabili sul territorio. Se mai fossimo obbligati ad applicare la tassa sulla salute, l’aliquota minima che applicheremo sarà quella minima del 3% tenendo conto che c’è un massimale di 190 euro (al mese, ndr)”.