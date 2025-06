Como, Adria Bartolich nell’assemblea nazionale dei Liberaldemocratici: “Rappresenterà al meglio il territorio”

Era il 10 giugno quando raccontavamo la novità del partito Liberaldemocratico anche a Como: Nato il partito liberaldemocratico. Da candidata sindaco con Civitas a Marattin, Bartolich al vertice comasco.

Battesimo a Villa Gallia, con la presenza dell’onorevole Luigi Marattin. Con lui c’erano il coordinatore Regionale del PLD per la Lombardia Alberto Pilotto e la coordinatrice provinciale lariana Adria Bartolich, già candidata sindaco di Como nel 2022 con Civitas e prima segretaria provinciale della Cisl nonché ex deputata.

Ebbene, è notizia di questa sera che Bartolich è entrata nell’Assemblea nazionale del partito. Lo fa sapere il Pld in una Nota, eccola:

Si è appena concluso a San Lazzaro di Bologna. il 1° congresso del Partito Liberaldemocratico che sarà guidato dall’on. Luigi Maran. Il congresso ha chiuso un percorso durato quasi un anno che ha visto confluire in un unico progetto diverse associazioni di area liberaldemocratica: Orizzonti Liberali, l’associazione promotrice guidata da Marattin, i LibDem Europei, presieduta da Andrea Marcucci, già senatore del PD, NOS – fondata da Alessandro Tommasi e Liberal Forum.

Per Como erano stati delegati Adria Bartolich, Jacopo Pedotti e Salvatore Palermo.

Nel corso del congresso sono state tracciate le linee politiche generali del nuovo partito, che si qualifica come tale, dopo anni in cui la corsa è stata a fare dimenticare di esserlo, producendo la nascita di partiti personali più simili a club, che a organizzazioni democratiche, caratterizzate dal leaderismo.

Sarà un partito diverso e autonomo dai due schieramenti attualmente esistenti, Centrodestra e Centrosinistra ora Campo largo, fortemente critico sul bipolarismo e sull’attuale falso sistema maggioritario, che nel nostro paese ha prodotto la polarizzazione sulle aree politiche più estreme.

Da una parte e dall’altra ha ingessato il dibattito politico, sclerotizzato, sempre più privo di contenuti e della ricerca di soluzioni ai problemi, e sempre più caratterizzato da affermazioni puramente identitarie, da uno scontro continuo incentrato sulle caratteristiche di ordine personale dei leader delle rispettive fazioni.

L’Italia ha bisogno di uscire quanto mai prima da questo clima da stadio e affrontare gli annosi problemi che la attanagliano, in primo luogo il problema di una crescita economica insufficiente, l’Italia è il paese che meno cresce al mondo, una spesa pubblica ancora caratterizzata da grandi sprechi che porta ad avere una pressione fiscale eccessiva su ceti medi e medio-bassi, un recupero di produttività, ora sotto la media europea, ragione principale, per la quale, non crescono i salari.

È stato un congresso vero, non una passerella, con un’ampia discussione e un confronto serrato su vari temi: economia, scuola, giustizia, sanità e politica internazionale.

Per quanto riguarda il PLD a Como, esprimiamo la nostra soddisfazione per l’entrata di Adria Bartolich, coordinatrice provinciale, nell’Assemblea Nazionale del PLD.

Siamo certi che saprà rappresentare al meglio le ragioni del nostro territorio.

PARTITO LIBERALDEMOCRATICO

Provincia di Como