Grandi concerti, festa, eventi e solidarietà: CiaoComo torna in piazza Cavour con Telethon. Date e programma

Tre giorni di festa e solidarietà sono quelli che vedranno impegnati, fianco a fianco, CiaoComo, Associazione Cuochi Master e Fondazione Telethon venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno 2024, per l’evento CiaoComo4Telethon – by Fonte S.Antonio. Cornici suggestive della manifestazione saranno piazza Cavour di Como che ospiterà diversi mercatini ed una serie di iniziative legate al mondo della musica, dello spettacolo e della beneficienza e l’adiacente piazza Perretta, dove troverà spazio l’area food & beverage a cura dell’associazione Cuochi Master – Le Cucine dell’Unesco & Le Vie Francigene a Tavola.

Venerdì 28 si partirà dal mattino con l’apertura dell’area food & beverage in piazza Perretta e degli stand, provenienti da diverse regioni italiane, in piazza Cavour, dove, nel pomeriggio, si alterneranno le esibizioni dell’educatrice cinofila, tecnica dogdance e hoopers comasca Melissa Munoz e del suo cane Kristal, già protagoniste della tredicesima edizione di Italia’s Got Talent, quella della giovane cantante Bea Makk e l’animazione a cura di Il Mastro Dance School, scuola di ballo con sede a Casnate con Bernate. Alle 21, invece, il palco sarà tutto per il concerto del cantautore comasco Simone Tomassini.

Sabato 29 e domenica 30, in piazza Cavour, oltre agli stand, sarà presente anche un’area dedicata ai bambini a cura del Centro ippico Agri Ranch Asd di Capiago Intimiano: qui, senza prenotazione e ad offerta libera, dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 17, i più piccini potranno salire sui pony messi a disposizione dalla struttura. Nel pomeriggio di entrambi i giorni si potrà assistere a diverse performance sportive, canore e teatrali, che si concluderanno, sabato, con il concerto della band 7GRANI e domenica con il dj set di Deejay History, anticipato da un momento interamente dedicato ai 47 anni di CiaoComo Radio.

Molte le associazioni e gli artisti che hanno deciso di partecipare a CiaoComo4Telethon – by Fonte S.Antonio: Pole Passion Academy, G.S.O. Castello Città di Cantù (Scuola Calcio Affiliata Milan Academy), i cantautori Giancarlo di Muoio e Just Real, la compagnia teatrale “Le Nuove Proposte” di Cirimido, lo stilista Gianni Tolentino, la Banda Musicale “Il Baradello”, TAI CHI LARIO ASD APS e associazione culturale I Plateali. Inoltre, saranno presenti anche gli stand di diverse realtà del territorio, Lariodesmo Ducati Club, Vespa Club Como (Solo domenica), una postazione Photo Booth a cura di Andrea Butti, CouLture Migrante sartoria sociale di Como, Mopped Club Como, Associazione Swingin’Folks ASD, Fondazione Telethon e Avis Comitato di Como.

Il ricavato della vendita di cibo, bevande e gadget (tolte le spese vive), oltre alle offerte raccolte, nel corso delle tre giornate, sarà devoluto a Telethon.

Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi venerdì 21 giugno, alle ore 11, nell’Aula Magna del Pontifico Collegio Gallio, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle aziende sostenitrici e delle realtà artistiche, culturali ed associative coinvolte nell’evento, Letizia Bianchi Meda, presidente del Consiglio d’Istituto del Pontificio Collegio Gallio, ha fatto gli onori di casa, ripercorrendo la storia della prestigiosa scuola comasca. «Da 441 anni su questo suolo si porta avanti un progetto, e siamo davvero onorati di ospitarvi qui, oggi. Una storia lunga, che affonda le sue radici nel passato, ma sempre attenta al presente, alle esigenze della comunità educante e ai bisogni dei più fragili. La scuola deve formare la persona, non solo lo studente. Per questo motivo siamo felici di poter partecipare a questa manifestazione e dare il nostro contributo in questo senso».

«Porto i saluti del sindaco Alessandro Rapinese, come l’anno scorso siamo felici e orgogliosi di poter patrocinare questo evento e di aver partecipato attivamente alla sua organizzazione – ha dichiarato Nicoletta Roperto, Vicesindaco e Assessore alla Politiche Sociali del Comune di Como – faccio i miei migliori in bocca al lupo per questa edizione e spero che siano tre giorni di festa e di sensibilizzazione nei confronti della ricerca».

«Quello che mi piace di questi eventi è la cooperazione – ha commentato Paola Marangoni, coordinatrice provinciale Fondazione Telethon – perché la ricerca è un bene collettivo. Dentro Fondazione Telethon impari che tutti hanno un ruolo importante e necessario, da chi raccoglie fondi a chi salva delle vite. Quando si lavora tutti insieme si possono raggiungere grandi obiettivi. Il nostro è quello di mettere la parola “cura” in fondo a tante malattie».

«Abbiamo l’opportunità di sostenere un evento davvero importante – ha aggiunto Chiara Tadioli, referente Azienda Refresco (Acqua S.Antonio), Title Sponsor – un modo per sostenere la nostra comunità. Acqua S.Antonio nasce a pochi chilometri da qui, e siamo orgogliosi di poter partecipare ad occasioni come questa. Speriamo che questa collaborazione possa continuare anche in futuro».

Musica ed eventi per sostenere una buona causa e affermare i principi della solidarietà e dell’appartenenza. Acinque supporta il progetto CiaoComo4Telethon – by Fonte S. Antonio che animerà la città di Como nelle giornate del 28, 29, 30 giugno.

«Una scelta di responsabilità – ha commentato il presidente del Gruppo, Matteo Barbera – inscritta nei valori di un’impresa da sempre sensibile ai bisogni sociali e alla cultura dell’inclusione. Acinque, realtà industriale fondata sull’aggregazione, si sente parte integrante del tessuto sociale di cui è espressione. Il nostro ruolo sul territorio ci investe di un compito ulteriore rispetto all’erogazione di servizi e prestazioni che era e resta la nostra mission. Praticare la sostenibilità, infatti, non vuol dire soltanto promuovere una nuova cultura dei consumi, che bandisca gli sprechi e tuteli le risorse naturali, significa anche praticare una sostenibilità sociale all’insegna della propria storica presenza».

«È con grande piacere che siamo qui oggi, in qualità di sponsor dell’evento CiaoComo4Telethon – ha dichiarato Fernando Perfetto, Direttore Generale di Autovittani – come Autovittani, ci sentiamo profondamente legati a questa iniziativa, non solo per il suo grande valore sociale, ma anche per l’impatto positivo che ha sulla nostra comunità. Il nostro impegno verso la responsabilità sociale ci porta a sostenere con entusiasmo eventi come CiaoComo4Telethon, che rappresentano un’opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone. Siamo convinti che insieme possiamo fare la differenza e creare un futuro migliore per tutti. Durante l’evento, siamo lieti di presentarvi la nostra ultima novità, la Renault Captur Full Hybrid. Questo modello rappresenta il perfetto connubio tra innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, valori che condividiamo e

che ci spingono a supportare iniziative così importanti. Speriamo che la nuova Renault Captur Full Hybrid possa essere apprezzata non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche come simbolo del nostro impegno continuo verso un futuro più verde e solidale».

«Questo, per noi, è il secondo anno, e siamo davvero contenti di partecipare – ha concluso Alessandro Proverbio di Molini Lario – Abbiamo l’occasione di metterci del nostro, siamo una realtà industriale che dialoga con l’industria e poco con il cliente, anche questa è un’opportunità che vogliamo cogliere per incontrare le persone e rilanciare il Pan de Comm, ma soprattutto per essere presenti sul territorio e stare, di nuovo, a fianco di Telethon e della ricerca».

Hanno portato i loro saluti anche Emilia Russo, in rappresentanza di CRLab, Giovanni Bettio, titolare di Lattonedil S.p.A., il cantautore comasco Simone Tomassini, Fabrizio Settegrani per la band 7GRANI, Gabriella Manfredini, referente di Tai Chi Lario Asd-Aps, lo stilista Gianni Tolentino, i portavoce della compagnia Teatrale Le Nuove Proposte di Cirimido e dell’Associazione culturale I Plateali.

Organizzazione: CiaoComo, Associazione Cuochi Master e Fondazione Telethon Con il patrocinio di Comune di Como e Regione Lombardia

Title Sponsor: Fonte S.Antonio di Refresco Italia S.p.A.

Main Sponsor: ASF Autolinee S.r.l., CEPU Grandi Scuole, Acinque S.p.A, Autovittani S.r.l., Eredi Bianchi Giuseppe S.p.A., Luca Troiano Termoidraulica, CR-Lab.

Sostenitori: Lattonedil S.p.A., Molini Lario S.p.A. Accademia Farina, Bon – Ber S.r.l., Techno Impianti

S.a.s. e G.B. Ambrosoli S.p.A.

Sponsor Tecnici: Aprica S.p.A, Il Forno di Lo Fiego R. & C. S.a.s., SYB Italia S.r.l., Nolo X S.r.l., Pontificio Collegio Gallio, Croce Rossa Italiana – Comitato di Como e CSV Insubria Como.

Si ringraziano gli artisti e i performer per la loro disponibilità.

ASSOCIAZIONI PRESENTI CON STAND in Piazza Cavour

Lariodesmo Ducati Club, Tai Chi Lario Asd-Aps, Vespa Club Como (solo domenica), Postazione Photo Booth a cura di Andrea Butti, CouLture Migrante sartoria sociale di Como, Mopped Club Como, Associazione Swingin’Folks ASD, Fondazione Telethon, Avis Comitato di Como (solo domenica).

PROGRAMMA DI VENERDÌ 28 GIUGNO

Dalle 10 alle 24 Piazza Perretta: street food a cura dell’associazione Cuochi Master Dalle 9 alle 24 Piazza Cavour: mercatini regionali, banchetti informativi, Bus Garden di ASF Palco Piazza Cavour Ore 15.30: Esibizione Dog Dance di Melissa Munoz & Kristal da Italia’s Got Talent Ore 18: Esibizione Bea Makk Ore 18.30: Animazione “Il Mastro” Dance School Ore 21: Concerto Simone Tomassini – presentano Francesco Montalbano e Claudia Fasola di CiaoComo Radio

PROGRAMMA DI SABATO 29 GIUGNO

Dalle 10 alle 24 Piazza Perretta: street food a cura dell’associazione Cuochi Master Dalle 9 alle 24 Piazza Cavour: mercatini regionali, banchetti informativi, Bus Garden di ASF, area dedicata ai bambini con i pony di Centro ippico Agri Ranch Asd (dalle 9.30 alle 11.30 – dalle 14 alle 17 ad offerta libera senza prenotazione) Palco Piazza Cavour Ore 14.30: Giochi con G.S.O. Castello Città di Cantù (Scuola Calcio Affiliata Milan Academy) Ore 17: Esibizione Cantautore Giancarlo di Muoio Ore 17.40: Esibizione Cantante Just Real (Federico Schifino) Ore 19.45: Musical della scuola Pole Passion Academy Ore 21: Consegna abito alla città di Como a cura dello stilista Gianni Tolentino Ore 21.30: Musical itinerante da Piazza Cavour a Piazza Perretta della compagnia Teatrale “Le Nuove Proposte” di Cirimido Ore 21.45: Concerto 7GRANI

PROGRAMMA DI DOMENICA 30 GIUGNO

Dalle 10 alle 24 Piazza Perretta: street food a cura dell’associazione Cuochi Master Dalle 9 alle 24 Piazza Cavour: mercatini regionali, banchetti informativi, Bus Garden di ASF, area dedicata ai bambini con i pony di Centro ippico Agri Ranch Asd (dalle 9.30 alle 11.30 – dalle 14 alle 17 ad offerta libera senza prenotazione) PalcoPiazzaCavour Ore 11: Esibizione Banda Musicale “Il Baradello” Ore 14.30: Esibizione Dog Dance di Melissa Munoz & Kristal da Italia’s Got Talent Ore 15.30: Esibizione TAI CHI LARIO ASD APS Ore 16: Esibizione Teatrale dell’Associazione culturale I Plateali Ore 18.30: Festa di compleanno di CiaoComoRadiocon gli speaker Ore 20.30: DJ Set a cura di Deejay History

