Il Sinigaglia come un set vip di Hollywood: Hugh Grant e Spider Man in tribuna a vedere il Como

Hugh Grant e Andrew Garfield in tribuna allo stadio Sinigaglia di Como. Le partite di Serie A sul Lario sono sempre più sinonimo di spettacolo in campo, concerti fuori e super Vip in Tribuna, con il glamour internazionale fuso all’appuntamento calcistico. Nelle ultime settimane, molte le testimonianze di questa nuova direzione intrapresa dal club lariano, con gli spalti trasformati in una sorta di piccolo set di Hollywood.

A fine settembre, l’ospite a sorpresa in tribuna fu Kate Beckinsale, modella, cantante e attrice in quel periodo in Italia per girare un film e immortalata dai fotografi intenta a seguire la vittoria del Como contro il Verona.

Nella stessa occasione, come noto, la società lanciò anche il prepartita musicale suglin spalti, con l’esibizione del rapper italiano Gue Pequeno prima del fischio d’inizio.

Oggi, nuovi super vip in tribuna al Sinigaglia: nientemeno che il celeberrimo Hugh Grant assieme all’altrettanto famoso Andrew Garfield, protagonista in ben 3 film della saga di Spider Man.

In particolare Hugh Grant si è seduto accanto al neo componente del cda della società, Raphael Varane, e Mirwan Suwarso (foto sotto), top manager del club lariano.

Non è sfuggita a nessuno la presenza del protagonista di tantissimi film di enorme successo quali Quattro matrimoni e un funerale, divenuto un cult in tutto il mondo e che gli consentì di vincere il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale e il BAFTA al miglior attore protagonista, ma anche come Notting Hill (1999), Il diario di Bridget Jones (2001), About a Boy (2002), Love Actually (2003), Che pasticcio, Bridget Jones! (2004), Paddington 2 (2017), oltre che in numerose produzioni hollywoodiane.

Come detto, oltre a Grant presente in tribuna anche Andrew Garfield, attore britannico con cittadinanza statunitense che ha fatto il suo esordio sul grande schermo nel 2007 con il film Leoni per agnelli ma che ha poi raggiunto la popolarità globale recitando nel ruolo del supereroe Spider-Man nei film The Amazing Spider-Man (2012) e The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014), riprendendo poi il ruolo nel più recente film Spider-Man: No Way Home (2021).

Nel 2016 la sua interpretazione nel ruolo di Desmond Doss in La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson gli ha valso la nomination ai Golden Globe, BAFTA, Screen Actors Guild Award, Satellite Award e al Premio Oscar al miglior attore. Nel 2022 la sua interpretazione nel ruolo di Jonathan Larson in Tick, Tick… Boom! gli è valsa il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale e una seconda candidatura all’Oscar al miglior attore.