I boschi in provincia di Como come maxi piazze di spaccio: altri arresti, droga e munizioni di grosso calibro

Controlli nei boschi dei Carabinieri:tre arresti e recupero di più di 400 grammi di droga, denaro per n importo complessivo di oltre 20mila euro e munizioni (17 cartucce di grosso calibro).

L’attività più importante della settimana nei boschi dello spaccio è stata svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Cermenate con il supporto del personale dello “Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia”. L’operazione ha visto l’arresto in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti tre marocchini di 18, 26 e 30 anni, tutti in Italia senza fissa dimora, con il 30enne gravato da numerosi precedenti.

I tre stranieri, sono stati controllati in un’area boschiva nei pressi della frazione Puginate del Comune di Bregnano, Località Catena, e alla vista dei Carabinieri Cacciatori hanno tenato la fuga. Riacciuffati, in seguito alla perquisizione sono stati trovati in possesso di circa 200 grammi di cocaina, eroina ed hashish, oltre a circa 300 euro in contanti, diversi cellulari e del materiale per il confezionamento e il taglio dello stupefacente.

Nell’ambito di un’altra importante attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nei boschi, i militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, nel bosco ubicato nel Comune di Fino, nei pressi di Via Campagnola, nella nota piazza di spaccio denominata “Al Rettilineo”, sono state recuperate all’interno di un marsupio che indossava uno spacciatore, fuggito alla vista dei militari, 10 cartucce marca calibro 12 e 7 cartucce calibro 12. “Questo recupero denota che le organizzazioni criminali, sono sempre più pericolose e pur di difendere le piazze dello spaccio nei boschi si sono dotati di armi di grosso calibro”, segnalano i Carabinieri.

Infine, i militari della Stazione Carabinieri di Turate, nel corso di un servizio preventivo antidroga condotto in ambito urbano, hanno recuperato nei pressi di Via Isonzo, a Turate, nascoste all’interno di una siepe, due buste in cellophane contenenti complessivamente 206,6 grammi di cocaina; le attività di controllo proseguivano con l’ausilio delle unità Cinofile della Guardia di Finanza.