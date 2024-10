Il Como Lake per 4 giorni al centro del mondo, Butti: “Digitale, straordinaria alleanza pubblico-privato, un futuro ambizioso”

Si è concluso oggi il grande convegno internazionale su Innovazione e Digitale ComoLake2024 – The Great Challenge. Per 4 giorni Cernobbio, sul lago di Como, aziende, istituzioni internazionali, centri di ricerca e Università si sono confrontati sul futuro delle politiche digitali affrontando sette grandi temi: Reti e Infrastrutture, Energia, Mobilità e Trasporti, Banking e Fintech, Intelligenza Artificiale, Sanità Digitale e Pubbliche Amministrazioni.

ComoLake2024, organizzato da Micromegas, ha coinvolto oltre 80 aziende, più di 200 relatori provenienti da 14 Paesi sotto il patrocinio di 24 tra ministeri ed enti affermandosi in questa seconda edizione come uno degli hub più importanti a livello internazionale per lo sviluppo di proposte, dibattiti e impulsi verso lo sviluppo del settore digitale.

“L’Italia, in soli 18 mesi, ha superato la media europea su molti indici di digitalizzazione europei, con l’eccezione delle competenze, ambito sul quale stiamo lavorando in modo consistente. Dobbiamo essere capaci di camminare autonomamente dopo il 2026, senza il supporto del PNRR. ComoLake2024 contribuisce proprio a creare connessioni e reazioni rispetto a ciò che accade intorno a noi. Tutti i settori devono essere interoperabili attraverso l’innovazione, perché è una necessità imposta dal sistema. L’era della verticalità è un retaggio del passato; oggi è cruciale essere interconnessi e interoperabili. Da ComoLake2024 parte questa straordinaria alleanza tra pubblico e privato per un futuro ambizioso.” così Alessio Butti, Sottosegretario all’Innovazione.

“Abbiamo coinvolto tantissimi soggetti provenienti dal mercato e dalle istituzioni, dal mondo accademico a quello della ricerca privata per creare un vero e proprio laboratorio. E’ assolutamente prioritario lavorare di concerto e avere un momento di dibattito per estrarre il meglio e alimentare il lavoro normativo e regolatorio ma soprattutto far incontrare le aziende del settore. Questa sfida l’abbiamo sicuramente vinta con un ComoLake2024 decisamente riuscito” – così Erminio Fragassa, Presidente di Micromegas, organizzatore di ComoLake2024.