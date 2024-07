Paesi e borghi del lago di Como diventano un’immensa arena per la musica: torna l’amatissimo Festival Internazionale di Chitarra

Chitarristi che rappresentano culture di diverse parti del mondo si riuniscono in un contesto di grande bellezza naturale condividendo stili differenti fra loro: dalla chitarra classica contemporanea al fingerpicking, dalla musica sudamericana al jazz con le tecniche più innovative dello strumento.

Le giornate del Festival iniziano dal pomeriggio, quando i vicoli e i locali si animano con gli “aperitivi musicali”. Nella suggestiva cornice delle chiese si svolgono poi i concerti più raccolti e su vari palcoscenici di ville, piazze e sale polifunzionali si possono ammirare spettacoli con aspetti tecnici più ampi, che includono la danza, la spazializzazione del suono, le immagini, i giochi di luce e tecniche strumentali meno convenzionali.

Il Festival è organizzato dalla Associazione Culturale Onde Trasversali in collaborazione con i comuni di Menaggio e della Tremezzina e il Teatro Sociale di Como con il patrocinio del Ministero della Cultura, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Finanziato dall’Unione europea.

Tra gli ospiti ci saranno: i chitarristi francesi Eric Francieries e Frédéric Bernard assieme al violoncellista ucraino Igor Kiritchenko, L’Ensemble di Chitarre del Conservatorio della Svizzera Italiana, il duo romano formato da Roberto Cilona e Massimo Aureli, il virtuoso bosniaco Saša Dejanović, la chitarra latin jazz di Maurizio di Fulvio assieme alla cantante Alessia Martegiani, il duo Sergio Fabian Lavia e Dilene Ferraz, la chitarra acustica di Pietro Nobile, il duo clarinetto e chitarra classica di Giovanni Lanzini e Fabio Montomoli e tanti altri.

Il programma completo è disponibile sul sito www.ondetrasversali.jimdofree. com | pagina facebook Festival Chitarra Menaggio. Oppure qui:

XVI Festival Internazionale di Chitarra

Menaggio e Lago di Como

Il Festival è giunto alla sua XVI edizione. Rispondendo al crescente favore del pubblico, è aumentato nel numero di giorni e si è espanso anche nel territorio del Lago di Como. Sulla scia della globalizzazione, il Festival diventa teatro iperculturale di un viaggio unico nell’accattivante mondo della chitarra, con le sue variegate sonorità e linguaggi musicali: dalla chitarra classica al fingerpicking, dalla musica sudamericana al jazz, con un’attenzione particolare alle tecniche più innovative dello strumento.

Domenica 14 luglio – Como

ore 19.00 | Hotel Villa Flori

Acústica Latina

Dilene Ferraz | voce, flauto e percussioni

Sergio Fabian Lavia | voce, chitarra e live electronics

Sabato 24 agosto – Tremezzo

ore 21.00 | Parco Teresio Olivelli

Trio in breve

Eric Franceries | chitarra classica

Frédéric Bernard | chitarra classica

Igor Kiritchenko | violoncello

Martedì 27 agosto – Menaggio

ore 21.00 | Chiesa San Carlo

Ensemble di Chitarre del Conservatorio della Svizzera Italiana

Mercoledì 28 agosto – Menaggio

ore 21.00 | Chiesa Santa Marta

Duo Latinoamericando

Roberto Cilona | flauto

Massimo Aureli | chitarra classica

Giovedì 29 agosto – Menaggio

ore 18.00 | Bar Il Gabbiano

Sudamerica in canzone

Cachito Luna Victoria | voce e chitarra

Gigi Ceresa | chitarra elettrica

apertura Davide Ruffini

ore 21.00 | Chiesa San Carlo

Migrazioni e musica

Sergio Fabian Lavia | chitarra e voce

Dilene Ferraz | voce e flauto

Gabriele Cavadini | violoncello

Venerdì 30 agosto – Menaggio

ore 18.00 | Pasticceria Cassera Moretti

Sabrina Morganti | voce

Marco Cases | chitarra

apertura Rocco Genni

ore 21.00 | Giardini dell’Asilo

Saša Dejanovi

| chitarra classica

ore 22.00 | Giardini dell’Asilo

Alessia Martegiani | voce

Maurizio di Fulvio | chitarra latin jazz

Sabato 31 agosto – Menaggio

ore 18.00 | Piazza Garibaldi

Chitarra per tutti CxT

Gruppo Facebook di appassionati della chitarra in concerto

ore 21.00 | Giardini dell’Asilo

Pietro Nobile | chitarra acustica

ore 22.00 | Giardini dell’Asilo

Duo EQUInox: The best of Italy

Giovanni Lanzini | clarinetto

Fabio Montomoli | chitarra classica

In caso di pioggia i concerti previsti al Parco Teresio Olivelli si terranno all’Auditorio del polo scolastico in località Ossuccio

In caso di pioggia i concerti previsti ai Giardini dell’Asilo si terranno al Lido